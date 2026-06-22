James Van Der Beek, la moglie lo ricorda per il Father's Day: "Continui a fare il padre anche da lassù"

Il primo Father's Day senza James Van Der Beek è stato inevitabilmente carico di emozioni per la sua famiglia. A quattro mesi dalla scomparsa dell'attore, morto lo scorso febbraio a 48 anni dopo una battaglia contro il cancro al colon-retto, la moglie Kimberly ha scelto di ricordarlo con un messaggio toccante pubblicato sui social.

Una famiglia ancora unita nel ricordo

Parole che raccontano non solo il dolore per la perdita, ma anche la sensazione che la presenza dell'ex protagonista di Dawson's Creek continui ad accompagnare la vita dei loro sei figli. "Mi manchi tantissimo e oggi penso a quanto fossi magnifico in ogni singolo aspetto", ha scritto Kimberly. "E in qualche modo, dall'altra parte, continui a fare il padre. Sei straordinario."

Ad accompagnare il messaggio, una serie di fotografie che mostrano James insieme ai figli Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah, tra momenti di gioco, abbracci e scene di vita quotidiana nella loro tenuta in Texas. Le immagini condivise da Kimberly restituiscono il ritratto di un padre profondamente coinvolto nella crescita dei suoi bambini. In alcuni scatti James Van Der Beek porta una delle figlie sulle spalle, in altri passeggia nella natura con il figlio o stringe i più piccoli in lunghi abbracci.

Tra i tanti messaggi arrivati sotto il post c'è stato anche quello di Mary-Margaret Humes, l'attrice che interpretava la madre di Dawson nella celebre serie televisiva. "Era una persona unica. Lo è sempre stato e lo sarà sempre", ha scritto, inviando il suo affetto alla famiglia.

Anche Humes ha voluto dedicare un ricordo personale all'attore, condividendo una vecchia fotografia insieme a Van Der Beek e a John Wesley Shipp, che nella serie interpretava suo padre.

Gli ultimi anni tra la malattia e l'impegno per la prevenzione

James Van Der Beek aveva ricevuto la diagnosi di tumore al colon-retto nel 2023, ma aveva deciso di rendere pubblica la sua battaglia soltanto nel novembre del 2024. Negli ultimi anni della sua vita si era impegnato attivamente per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione e dei controlli medici, trasformando la propria esperienza personale in un messaggio di consapevolezza.

Pochi giorni prima della sua morte, lui e Kimberly avevano rinnovato le promesse matrimoniali in una cerimonia intima circondati dai figli e dagli amici più stretti. Un momento che la famiglia ha successivamente ricordato come uno degli ultimi ricordi felici condivisi insieme.

Da allora Kimberly ha raccontato più volte il difficile percorso del lutto, spiegando come la famiglia stia cercando di mantenere vivo il ricordo dell'attore.

"Dire che ho il cuore spezzato è riduttivo", aveva scritto all'inizio di giugno. "La realtà si sta facendo strada e mi manca. Ci manca a tutti." Ma accanto al dolore, la vedova dell'attore ha raccontato di percepire ancora una profonda connessione con il marito. "Lo sento vicino. Lo conosco più profondamente di prima. E credo che questo sia il cammino che io e la mia famiglia eravamo destinati a percorrere."