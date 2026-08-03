Mediaset Infinity, cosa vedere ad agosto: serie TV, film e cult da recuperare in streaming

Ad agosto Mediaset Infinity rinnova il catalogo con una selezione di serie TV, film e grandi classici pensata per accompagnare il pubblico durante le vacanze estive. Tra novità in esclusiva, ritorni molto attesi e una collection dedicata all'estate, la piattaforma propone contenuti che spaziano dal dramma alla commedia, fino ai cult degli anni Novanta e Duemila.

Tra le serie in evidenza c'è Montmartre, trasmessa in chiaro su Canale 5 in primavera, ambientata nella Parigi bohémien e incentrata sulla storia di Céleste, ballerina di cancan costretta a reinventarsi come spogliarellista per affrontare le difficoltà economiche. Un intreccio di passioni, relazioni e ambizioni sullo sfondo della capitale francese.

Spazio anche a Escort Boys, dramedy che segue quattro amici decisi a salvare la tenuta di famiglia in Camargue improvvisandosi accompagnatori. La serie alterna momenti ironici e temi legati ai rapporti personali, con un tono leggero pensato per il pubblico "estivo".

Per gli appassionati delle produzioni che hanno segnato un'intera generazione, Mediaset Infinity ripropone Dawson's Creek, il teen drama che ha raccontato le vicende di Dawson, Joey, Pacey e Jen, diventando un punto di riferimento per il pubblico tra gli anni Novanta e Duemila.

Katie Holmes, James van Der Beek, Joshua Jackson e Michelle Williams in Convivenza forzata della serie Dawson's Creek

Nel catalogo torna anche Un Paso Adelante Next, sequel della celebre serie spagnola ambientata nella scuola di arti performative di Madrid. Il nuovo capitolo riporta sullo schermo alcuni dei volti storici della serie originale insieme a una nuova generazione di allievi alle prese con danza, musica e recitazione.

Fino al 31 agosto sarà inoltre disponibile la collection "Sotto questo sole", una selezione di film, serie TV e contenuti vintage dedicati all'estate. Tra i titoli presenti figurano Yesterday - vacanze al mare, con Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, Sole a catinelle, il grande successo con Checco Zalone, e Abbronzatissimi, la commedia con Gerry Calà e Teo Teocoli, affiancati da numerosi altri film leggeri e commedie ambientate durante le vacanze.

Con questa selezione, Mediaset Infinity punta a offrire un catalogo capace di soddisfare gusti diversi, alternando produzioni in esclusiva, grandi classici della televisione e del cinema e contenuti a tema estivo disponibili per tutto il mese di agosto.