Dawson's Creek: Joshua Jackson torna nel personaggio di Pacey per colpa di Jimmy Fallon

Non solo l'attore ha riproposto Pacey in una gag, ma si è perfino cimentato nell'esecuzione della celebre sigla della serie teen, 'I Don't Want to Wait'.

Ci voleva il Tonight Show di Jimmy Fallon per convincere Joshua Jackson a calarsi nuovamente nei panni di Pacey Witter, uno dei personaggi più amati di Dawson's Creek.

"Ci sono molti fan di Dawson's Creek qui stasera", ha premesso Fallon all'inizio dello show. "Quindi, in onore di ciò, qui ora per ricreare una vera scena di Dawson's Creek c'è Joshua Jackson".

La telecamera ha inquadrato Joshua Jackson, che indossava una delle camicie colorate caratteristiche di Pacey. "Stasera leggerò il ruolo di Pacey", ha dichiarato. Fallon ha aggiunto, "Io leggerò il ruolo di Dawson, reso famoso da James Van Der Beek".

La coppia si è poi seduta per recitare una scena in cui Dawson e Pacey riflettono sulla loro complessa amicizia che, nonostante l'affermazione iniziale di Fallon, sembra essere stata inventata appositamente per il Tonight Show. "Pacey, non sei mai stato la pecora nera della città. Ti sei semplicemente rifiutato di giocare secondo le regole", ha sostenuto con ferocia Fallon, spingendo Jackson a rispondere malinconicamente, "E ti sei rifiutato di infrangerle".

"Immagino che sia per questo che avevamo bisogno l'uno dell'altro", ha aggiunto Fallon, prima di uscire immediatamente dal personaggio nel momento in cui Jackson gli ha messo una mano sul braccio per confortarlo.

I due hanno fatto del loro meglio per trattenere le risate mentre finivano la scena, con Jackson che si è girato verso Fallon e ha chiesto, "Allora, cosa facciamo adesso?" Poi si sono lanciati nella loro interpretazione della hit del 1997 di Paula Cole I Don't Want to Wait, che è stata la sigla dello show.

Joshua Jackson e Katie Holmes nella scena del ballo

L'indimenticabile Pacey

Joshua Jackson ha interpretato Pacey in tutte e sei le stagioni di Dawson's Creek, a fianco di James Van Der Beek, Katie Holmes, Michelle Williams e Mary Beth Peil. La serie, andata in onda dal 1998 al 2003, ha seguito le vicende di un gruppo di amici che vivono nella città immaginaria di Capeside, nel Massachusetts, dai tempi del liceo fino agli anni del college.

Joshua Jackson e James Van Der Beek in barca

Lo scorso dicembre, Van Der Beek ha rivelato che, nonostante il successo di Dawson's Creek, non ha intenzione di mostrarlo a nessuno dei suoi sei figli. "È una grande serie, la adoro, penso che altri bambini possano guardarla", ha affermato durante una visita a The View. "Non credo che i miei figli abbiano bisogno di guardare il loro papà che finge di attraversare la pubertà. Questa è la mia posizione al riguardo". Frase che ha ripetuto anche durante il nostro incontro con James Van Der Beek al Megacon Genova.