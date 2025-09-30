Dawson's Creek, Busy Phillips e il bacio con Joshua Jackson alla reunion: "Ecco com'è andata"

Il momento è andato in scena durante la reunion del cast della serie per un evento di beneficenza. L'attrice ha quindi raccontato il dietro le quinte

Nel corso della commovente reunion del cast principale di Dawson's Creek a New York, un momento che ha emozionato non poco i presenti è stato quello del bacio sul palco tra Busy Phillips e Joshua Jackson.

La scorsa domenica, Philipps ha condiviso foto e video del momento emozionante con il suo ex partner sullo schermo durante l'evento di beneficenza di una sola notte del 22 settembre, e ha raccontato la storia di come è nato il loro bacio.

"LOL alla risposta di Josh quando, dopo la nostra ultima prova, gli ho detto: 'Voglio dire, potremmo davvero baciarci'", ha scritto Philipps su Instagram. "Lui mi ha guardato e ha detto: 'Sì... penso che dobbiamo dare alla gente quello che vuole'".

Dawson's Creek: il cast celebra la fine delle riprese nel maggio 2003 a Wilmington, North Carolina

La scena del pilot interpretata dai due attori

Durante l'evento della scorsa settimana, la maggior parte del cast di Dawson's Creek si è riunito per leggere la sceneggiatura del pilot sul palco del Richard Rodgers Theatre, in collaborazione con F Cancer. Poiché Philipps è entrata a far parte dello show nella quinta stagione nel ruolo di Audrey, ha letto la parte di Tamara Jacobs (originariamente interpretata da Leann Hunley), l'insegnante che seduceva il suo studente quindicenne Pacey (Jackson) all'inizio della serie.

Quando Jackson e Philipps sono arrivati alla scena del pilot in cui Pacey e Tamara si baciano, gli attori hanno ricreato quel momento con un'esagerata inclinazione, mentre il pubblico impazziva per l'emozione.

Nel suo post sui social media, Philipps ha elogiato la famiglia Van Der Beek per "aver continuato a mostrarci cosa sono il vero amore e la vera forza di fronte a questa malattia", in riferimento al cancro al colon che ha colpito la star della serie. Ha poi aggiunto: "James ci è mancato tantissimo, ma i suoi video e la luce della sua famiglia ci hanno risollevato il morale! F cancer for REAL".

James Van Der Beek parla della sua carriera al Megacon Genova

Il commovente videomessaggio di James Van Der Beek

Michelle Williams ha organizzato la reunion di Dawson's Creek per il cast dell'iconico teen drama del 1998, riunendo Katie Holmes, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith e Meredith Monroe, insieme ai già citati Jackson e Philipps. La star della serie James Van Der Beek ha dato forfait all'ultimo minuto a causa di un malore, ma ha comunque fatto una comparsa a sorpresa all'evento con un dolce videomessaggio per i partecipanti e i suoi colleghi del cast.

"Ho atteso con ansia questa serata per mesi e mesi e mesi, da quando il mio angelo Michelle Williams ha detto che l'avrebbe organizzata", ha detto Van Der Beek, 48 anni, nel video, il giorno dopo che un virus intestinale lo ha costretto ad abbandonare l'evento di beneficenza volto a raccogliere fondi per la lotta contro il cancro. A Van Der Beek è stato diagnosticato un cancro al colon-retto nel 2024.