James Van Der Beek abbandona la reunion live di Dawson's Creek per via di una malattia: "Sono affranto"

A sostituire l'attore nel live reading in programma oggi a New York sarà l'attore, cantante e compositore Lin-Manuel Miranda.

James Van Der Beek è stato costretto ad abbandonare la prevista reunion live di Dawson's Creek per via di "due virus intestinali" che lo avrebbero colpito. L'attore ha annunciato il suo dispiacere in un posto su Instagram annunciando che, a sostituirlo, sarà l'attore, cantante e compositore Lin-Manuel Miranda.

L'evento di beneficenza previsto nelle prossime ore presso il Richard Rodgers Theatre di New York City è un reading live dello script del primo episodio della fortunata serie teen firmata da Kevin Williamson che prevede la presenza delle star originali Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe e Busy Phillips.

James Van Der Beek e Katie Holmes in una scena di Dawson's Creek

L'assenza di Dawson

James Van Der Beek, che l'anno scorso aveva rivelato di avere un cancro del colon-retto allo stadio 3, ha scritto su Instagram:

"Questa è la serata che aspettavo di PIÙ da quando il mio angelo Michelle Williams ha detto che stava organizzando questo evento a gennaio... Quindi potete immaginare quanto fossi distrutto quando due virus intestinali hanno cospirato per mettermi fuori combattimento nel peggior momento possibile. Nonostante ogni sforzo... non potrò essere lì. Non potrò salire su quel palco e ringraziare ogni anima in teatro per essersi presentata per me, e contro il cancro, quando ne avevo più bisogno."

L'attore ha anche espresso la sua ammirazione e incredulità per il fatto che Lin-Manuel Miranda, la mente dietro Hamilton, avrebbe assunto il ruolo di Dawson Leery, che Van Der Beek ha interpretato nella serie dal 1998 al 2003.

"Ma ho una controfigura", ha scritto. "Un sostituto incredibilmente iperqualificato che sarebbe stato il numero uno nella mia lista dei desideri (se solo avessi mai immaginato che fosse disponibile). Qualcuno che i miei figli considererebbero sicuramente un miglioramento rispetto a me. Inoltre, sa già come arrivare al teatro. Quindi è comodo. Godetevi tutti l'amore che c'è in quella stanza. Illuminate la mia famiglia. Sarò raggiante e riceverò affetto da lontano, in un letto ad Austin."