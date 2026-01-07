David Harbour abbandona Behemoth! di Tony Gilroy, ancora problemi di salute mentale per l'attore?

David Harbour ha detto no a quello che avrebbe dovuto essere il suo prossimo lavoro dopo la fine di Stranger Things. L'attore ha abbandonato il cast di Behemoth!, pellicola di Tony Gilroy in cui avrebbe dovuto affiancare Oliva Wilde e Pedro Pascal, come rivela Variety.

Diverse fonti vicine al progetto hanno affermato che Harbour sarebbe stato sopraffatto dalla conclusione di Stranger Things e dalla massiccia attenzione della stampa tanto da rinunciare al nuovo lavoro per prendersi un periodo di riposo. Secondo le fonti il ruolo sarebbe già stato riassegnato anche se il sostituto di Harbour non è stato ancora reso noto.

David Harbour nei panni dello Sceriffo Hopper in Stranger Things

Perché David Harbour ha abbandonato Behemoth!?

Al centro della storia concepita da Tony Gilroy c'è un violoncellista proveniente da una famiglia di musicisti che fa ritorno a Los Angeles per lavorare alla colonna sonora di un film. Le riprese sarebbero attualmente in corso a Los Angeles.

Una fonte attendibile ha riferito a Deuxmoi che David Harbour ha rinunciato al progetto perché starebbe attraversando un momento molto difficile e necessita una pausa dal lavoro per concentrarsi sul suo benessere. Nelle scorse settimane l'attore aveva saltato la premiere newyorkese del finale di Stranger Things in seguito a "strani comportamenti" che gli avevano fatto avere anche guai con la giustizia.

In passato l'attore ha parlato apertamente della sua convivenza con un disturbo bipolare che gli è stato diagnosticato quando aveva 26 anni e nell'ultimo anno gli ha creato grandi difficoltà e perfino problemi (poi rientrati) con la star di Stranger Things Millie Bobby Brown. Le persone vicine all'attore lo avrebbero incoraggiato a prendere una necessaria pausa dal lavoro per curare la sua salute mentale.