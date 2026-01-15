Stranger Things, David Harbour: "Ho iniziato una psicoterapia intensa e ora sto meglio"

David Harbour è tornato a parlare della sua salute mentale e in un'intervista ha raccontato come la terapia l'abbia aiutato. L'attore ha ricevuto una diagnosi di disturbo bipolare quando aveva 25 anni, e recentemente si è aperto sull'argomento.

La star di Stranger Things è tornata nell'ultima stagione della serie televisiva dei fratelli Duffer in cui interpreta lo sceriffo di Hawkins Jim Hopper, al fianco di Winona Ryder, Millie Bobby Brown, Sadie Sink e Finn Wolfhard.

David Harbour si prende cura della sua salute mentale

"C'è stata una grande rinascita dell'idea che la psicoterapia, insieme a una terapia farmacologica responsabile, sia fondamentale per la remissione" ha dichiarato l'attore in un articolo su Future of Personal Health.

David Harbour e Winona Ryder in Stranger Things

"Non ho avuto alcuna ricaduta maniacale da quando ho iniziato la psicoanalisi con un buon terapeuta. I farmaci da soli sono solo metà della battaglia. Non esiste una formula miracolosa: esiste solo un duro lavoro individuale. Se non potete permettervi la terapia, cercate gruppi gratuiti o a basso costo. Migliorerete".

David Harbour descrive un episodio maniacale

David Harbour ha interpretato lo sceriffo Jim Hopper in tutte e cinque le stagioni della serie Netflix e ha spiegato di essere in terapia da quando ha smesso di bere ed è diventato sobrio nel 1999.

L'attore di Stranger Thingsha spiegato nell'articolo che cosa significhi per lui vivere un episodio maniacale: "Solo recentemente ho iniziato una psicoterapia intensa e ha fatto una differenza enorme nel mio trattamento. [Quando vivo un episodio maniacale] Il pensiero diventa disordinato e caotico. Cose che non hanno alcun significato diventano improvvisamente significative. Nomi, numeri e colori acquisiscono un simbolismo distorto. Alla base di tutto c'è un narcisismo fondamentale che mi fa pensare di essere il centro di ogni cosa, nel bene o nel male. I miei episodi maniacali sono, naturalmente, una manifestazione della mia particolare psicopatologia. Condividono tutti questi tratti, ma ogni episodio è stato legato a specifiche fissazioni che avevo in quel periodo".