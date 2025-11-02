Millie Bobby Brown ha accusato David Harbour di "bullismo e molestie" sul set di Stranger Things

Scoppia la bomba in casa Stranger Things. Mentre l'arrivo della quinta e ultima stagione è stato festeggiato in pompa magna con l'arrivo del giovane cast maschile e dei Duffer Brothers in Italia, a Lucca Comics & Games 2025, per un evento a uso e consumo dei fan, una tegola piove sulla testa di David Harbour, già al centro dei gossip dopo le accuse di tradimento mossegli dall'ex moglie Lily Allen.

Millie Bobby Brown avrebbe accusato Harbour, che interpreta lo sceriffo Hopper nonché padre adottivo del suo personaggio, Undici, nello show, di "bullismo e molestie". Le accuse, che non riguardano in alcun modo la sfera sessuale, non sono recenti. Secondo Radaronline, Brown ha presentato una denuncia all'inizio delle riprese dell'ultima stagione di Stranger Things.

David Harbour nei panni dello sceriffo Hopper in Stranger Things

Di cosa è accusato David Harbour?

Harbour, 50 anni, interprete del capo della polizia di Hawkins Jim Hopper nonché padre adottivo del personaggio di Millie Bobby Brown, Undici, sarebbe stato oggetto di un'indagine interna da parte di Netflix dopo che l'attrice britannica ha presentato una denuncia formale contenente "pagine e pagine di accuse". Sebbene l'esito di tale indagine non sia stato reso noto, le accuse non riguardano molestie sessuali.

Netflix ha rifiutato di commentare la notizia, ma fonti interne affermano che lo streamer sta facendo di tutto per far sì che l'attenzione dei media e del pubblico sia concentrata sul gran finale della serie piuttosto che sulle polemiche e sul gossip.

"Sarà un evento cinematografico", ha dichiarato una fonte vicina a Netflix. "Niente oscurerà questo, nemmeno la vita privata del protagonista".

Un primo piano di Millie Bobby Brown in Stranger Things 5

Il gran finale di Stranger Things in arrivo su Netflix

A Lucca i fratelli Duffer e gli attori hanno svelato segreti e retroscena sul gran finale di Stranger Things 5, concentrandosi sui buoni sentimenti e sul coraggio dei giovanissimi protagonisti della serie, tenendo lontana ogni tipo di possibile polemica.

Il Volume 1, composto dai primi 4 episodi della quinta e ultima stagione, approderà in streaming il 27 novembre, seguirà il Volume 2, disponibile dal 26 dicembre, mentre l'uscita del gran finale è prevista per il 1 gennaio 2026 e su Netflix e in contemporanea in alcuni cinema, per adesso solo negli USA, ma i fan tifano per una release cinematografica globale.

L'attenzione di Netflix è concentrata sul respingere ogni tipo di polemica riguardante lo show, ma tra i dettagli diffusi da Radaronline si parla della presenza costante di una persona di fiducia o di un portavoce di Millie Bobby Brown sul set durante tutte le riprese degli ultimi otto episodi.

"È un peccato che le disavventure personali del signor Harbour siano finite sui giornali proprio in un momento in cui i fan di Stranger Things attendevano con ansia una celebrazione globale per celebrare la fine di questa serie rivoluzionaria", avrebbe dichiarato una fonte interna.