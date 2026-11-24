Tra il peso di un lavoro estenuante, i problemi creativi durante la produzione e le richieste di Netflix, Fincher spiega perché non era disposto a trasformare il suo racconto sui serial killer in un poliziesco più convenzionale.

David Fincher non sembra avere più molta voglia di usare diplomazia quando si parla di Mindhunter. Ospite del podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz, il regista ha ripercorso le difficoltà che hanno accompagnato la realizzazione della serie Netflix, chiarendo perché un terzo capitolo non sia mai diventato realtà. Le ragioni, a quanto racconta, non si esauriscono nei costi elevati o nella mancanza di pubblico: c'entrano anche il metodo di lavoro, le tensioni creative e un'idea diversa di ciò che la serie avrebbe dovuto essere.

Una prima stagione complicata e i problemi con la seconda

Fincher ha spiegato di non voler tornare a ricoprire il ruolo di showrunner. Un impegno che, già durante la prima stagione, gli aveva richiesto settimane lavorative da 90 ore, persino nei periodi in cui non era impegnato direttamente dietro la macchina da presa. Un ritmo che rende comprensibile la sua riluttanza a riprendere in mano un progetto tanto impegnativo.

Locandina di Mindhunter

Fincher non ha usato mezzi termini per descrivere l'avvio della produzione. La prima stagione, ha raccontato, fu un vero "clusterfuck" (termine volgare dello slang inglese che indica una situazione gravemente caotica): personaggi, sceneggiature e sviluppo delle storie erano ancora in fase di definizione mentre la troupe aveva già cominciato a girare a Pittsburgh. Una situazione disastrosa, che costringeva il gruppo a trovare soluzioni in corsa.

Per la seconda stagione Netflix volle affidare il ruolo di showrunner a una figura di proprio gradimento. Fincher, impegnato altrove, lesse le sceneggiature soltanto una volta rientrato a Los Angeles e non rimase soddisfatto di quello che trovò. Da quel momento, racconta, le cose non fecero che complicarsi.

Il regista ha parlato anche della propria difficoltà a lavorare all'interno delle tradizionali writers' room televisive. "Non lavoro bene con gruppi di persone", ha spiegato a Horowitz, lamentando l'assenza di una vera voce autoriale quando la scrittura viene affidata a un'intera squadra. Mindhunter, nella sua concezione, rappresentava un modo per riprendere alcune delle intuizioni di Zodiac, trasferendole in un ambiente controllato, quasi fosse un esperimento di laboratorio.

Netflix voleva una serie più simile a CSI

Il passaggio più interessante dell'intervista riguarda però le aspettative della piattaforma. Secondo Fincher, Netflix gli chiese se fosse possibile rendere Mindhunter più accessibile a un pubblico ampio, intervenendo sul ritmo e sulla natura stessa del racconto. Tra le ipotesi avanzate ci sarebbe stata quella di inserire più azione, con personaggi intenti a inseguire qualcuno con una pistola in mano.

Mindhunter: una scena

In sostanza, una serie più vicina a CSI, lontana dall'impostazione che aveva reso riconoscibile il progetto: lunghi interrogatori, dialoghi serrati e l'analisi psicologica dei criminali, senza affidarsi necessariamente a inseguimenti e sparatorie.

La risposta di Fincher è stata netta: "No, non posso. E non voglio". Una posizione che chiarisce quanto fosse distante la sua idea da quella che Netflix sembrava voler perseguire. Il fascino della serie, del resto, nasceva proprio dalla capacità di costruire tensione attraverso le conversazioni, lasciando che fossero le parole e i comportamenti degli assassini a occupare la scena.

C'è poi un elemento economico che aiuta a comprendere meglio la vicenda. Viene precisato che Fincher ha indicato in circa 100 milioni di dollari il costo di ciascuna stagione. Non si trattava, dunque, di una produzione economica, e la richiesta di raggiungere un pubblico più vasto si inseriva anche in una questione di sostenibilità finanziaria.

Già nel 2023, parlando con Le Journal du Dimanche, Fincher aveva definito Mindhunter una serie particolarmente costosa. In quell'occasione aveva spiegato che Netflix non riteneva il pubblico raggiunto sufficiente a giustificare l'investimento. Una dichiarazione che, riletta alla luce delle nuove parole del regista, restituisce un quadro più completo: da una parte una piattaforma interessata a un successo più ampio, dall'altra un autore poco disposto a modificare l'identità della serie per inseguire numeri maggiori.

All'epoca Fincher aveva evitato di attribuire apertamente la responsabilità della cancellazione a Netflix. Oggi il tono appare decisamente meno diplomatico. Il regista ha recentemente concluso il suo accordo esclusivo con la piattaforma, con cui ha realizzato Mank e The Killer e per la quale ha lavorato anche a The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, scritto da Quentin Tarantino.

Proprio quest'ultimo progetto segna il suo ritorno al cinema: il film arriverà nelle sale IMAX il 25 novembre, prima di approdare su Netflix il 23 dicembre.

Per Mindhunter, invece, le prospettive restano quelle di sempre. Una terza stagione non sembra all'orizzonte e le parole di Fincher non lasciano molto spazio all'ottimismo. Restano due stagioni che hanno costruito la propria identità lontano dalle formule più convenzionali del crime televisivo. E, a giudicare da quanto racconta il regista, era proprio questo il motivo per cui non aveva intenzione di cambiarle.