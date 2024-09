Finché morte non ci separi 2: confermato il ritorno della Grace di Samara Weaving

Ad aprile era circolata la notizia che un sequel di Finché morte non ci separi, film horror del 2019, era in lavorazione con Adam Robitel (The Taking of Deborah Logan, Insidious: The Last Key, Escape Room) in trattative per la regia.

I registi del film originale, Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin (alias Radio Silence), hanno poi confermato a Entertainment Weekly che il progetto è nelle primissime fasi di sviluppo.

"Ci si sta lavorando. Questo è quello che diremo: Finché morte non ci separi 2 è in fase di definizione", ha dichiarato Gillett al sito. "Quello che possiamo dire è che c'è una sceneggiatura che è una f*ttuta bomba di un sequel. E in qualsiasi modo e veste venga realizzato, siamo così entusiasti che stia accadendo".

"Dopo Finché morte non ci separi non ci aspettavamo che ci sarebbe stato ancora così tanto da raccontare", ha continuato Gillett. "Siamo così orgogliosi di quello che è il primo film, siamo così orgogliosi di quello che è il sequel. Siamo davvero entusiasti e incrociamo le dita perché venga realizzato".

Scream: i registi di Finché morte non ci separi alla guida del reboot

La protagonista tornerà nel sequel

Ora la star Samara Weaving ha confermato che riprenderà il suo ruolo. "Certo che sono dentro", ha dichiarato a Comicbook, "Penso che ci siamo tutti. Abbiamo tutti giurato di tornare".

Finchè morte non ci separi: Samara Weaving in un'immagine del film

Nel primo film, Weaving interpretava Grace, che si sposa con la ricca famiglia Le Domas. Nel corso della storia, apprendiamo che i suoi nuovi suoceri hanno fatto un patto con il diavolo che prevede una tradizione (potenzialmente) mortale per la prima notte di nozze: se viene estratta la carta del nascondino, il gioco finisce con la morte di Grace.

Grace finisce per superare in astuzia i suoi inseguitori (pur massacrandone un bel po') e sopravvivere fino all'alba, il che significa che Satana è libero di raccogliere le anime della famiglia Le Domas in modo esplosivamente cruento. Non sappiamo come Grace si troverà di nuovo in una situazione simile, ma c'è molto potenziale nell'esplorare ulteriormente la mitologia del signor Le Bail.