Daredevil - Rinascita, recensione dei primi episodi: il ritorno di Matt Murdock? Coerenza e novità

Il Diavolo di Hell's Kitchen torna protagonista di una serie, su Disney+, riprendendo le fila di quanto impostato in precedenza, ma cercando di creare i presupposti per raggiungere un nuovo pubblico.

Materia strana il Marvel Cinematic Universe degli ultimi tempi, in un momento di passaggio in cui sta cercando nuove strade e nuove sicurezze. Da una parte tutto sembra sospeso in attesa di Fantastici 4 ed X-Men, dall'altro qualcosa si tenta, si riprende, si porta avanti. Pensiamo a Daredevil: Rinascita, la serie che segna il ritorno del Matt Murdock di Charlie Cox come protagonista dopo essere apparso in altri titoli dell'MCU: potrebbe essere la serie giusta per accompagnare questa fase, visto che attinge a qualcosa di preesistente e che aveva già un suo pubblico, ma prova a costruire anche qualcosa di nuovo che possa trovare senso e spazio nell'universo strutturato della Casa delle Idee? Potrebbe, sì.

Charlie Cox è Matt Murdock

Lo diciamo speranzosi e ottimisti dopo aver visto i primi due episodi in anteprima, quelli che saranno disponibili su Disney+ a partire dal 5 febbraio, che confermano la volontà di assecondare questa duplice spinta, di coerenza con quello che conosciamo ma allo stesso tempo la necessità di aprire a un nuovo pubblico.

Il ritorno di Matt Murdock...

Matt Murdock e colleghi in una scena

Matt Murdock, bene ricordarlo, l'avevamo incontrato per la prima volta altrove, protagonista della serie che aveva dato il via a quell'angolo di Marvel nel catalogo Netflix. Dieci anni dopo, il mondo dello streaming è cambiato e le esigenze produttive con esso, e quel corso è stato chiuso non senza qualche rammarico da parte dei fan. Quegli stessi fan che ora si aspettano un determinato approccio da Daredevil: Rinascita che possa assecondare quanto fatto in passato. Allo stesso tempo, il contesto più ampio del Marvel Cinematographic Universe, ma anche le opportunità di far incontrare il personaggio interpretato da Charlie Cox con altri esponenti dell'MCU, apre le porte a discorsi più ampi e articolati.

E difficili, perché il tono della serie da cui deriva la nuova per Disney+ è differente da quello leggero e family oriented dell'Universo Marvel. La sfida doveva essere questa, la sfida è stata questa, e dai primi episodi ci sembra superata per come riparte da ciò che conoscevamo, da quei personaggi che avevamo conosciuto e amato per riprendere le fila del discorso e continuare a farci seguire le avventure di un avvocato non vedente con abilità potenziate in quel di New York, tra una carriera professionale e uno studio legale da portare avanti e una lotta per la giustizia che va combattuta anche fuori dalle aule di tribunale.

... e Wilson Fisk, il suo contraltare

Il tutto mentre in parallelo il Wilson Fisk di Vincent D'Onofrio fila la sua tela e cerca di perseguire i suoi impegni politici in città. Una traccia da subito evidente, che gli autori ci hanno confermato di essere tanto importante nell'economia della nuova serie quanto quella del protagonista con cui incrocia il cammino. Daredevil: Rinascita non è solo una serie sull'eroe, ma anche sul suo antagonista, su due figure che emergono nel sottobosco sociale di New York e che vediamo invischiati in una sorta di "danza a due", come lo stesso showrunner Dario Scardapane ci ha raccontato.

Un faccia a faccia tra Charlie Cox e Vincent D'Onofrio

Ottimo in tal senso il lavoro di entrambi gli interpreti, di Cox come di Vincent D'Onofrio, che danno solidità emotiva ai rispettivi archi narrativi, creando i presupposti per l'esplosione che si creerà quando arriveranno a collidere. Born Again è infatti impostato come un'ottima serie character driven, con una scrittura che mette i personaggi al centro e permette di farci appassionare alle loro gesta e i loro drammi.

Una conferma per Daredevil: Rinascita

Anche l'azione è in linea con quanto ci si potrebbe aspettare, con in mente il precedente in casa Netflix: non si è fatto l'errore di ridimensionare quella solida componente action, né di annacquarne lo spirito crudo e cupo con un approccio più leggere. Non nei primi episodi almeno, in cui abbiamo almeno un'ottima sequenza di combattimento che non sfigura rispetto a quanto già visto in passato: è azione dura, solida, tangibile, che mette i personaggi al centro e fa sì che lo spettatore possa partecipare emotivamente di quanto accade loro.

L'eroe Marvel in Daredevil: Rinascita

Insomma un inizio più che promettente, che però ci riserviamo di valutare di settimana in settimana, tenendoci per ora cauti sul voto complessivo. Il 3 su 5 che vedete a fine articolo è di prudenza, ancora scottati da altre delusioni vissute in passato, ma se la qualità dovesse confermarsi quella dei primi episodi, sarebbe da considerare di almeno mezzo voto in più. Almeno, nella speranza che possa andare anche oltre!