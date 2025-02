Daredevil: Rinascita, un nuovo spot anticipa le spettacolari scene d'azione della serie

Marvel ha condiviso online un nuovo spot promozionale della serie Daredevil: Rinascita, in arrivo a marzo su Disney+.

Marvel ha condiviso online un nuovo video promozionale di Daredevil: Rinascita, la serie con star Charlie Cox e Vincent D'Onofrio che debutterà in streaming il 4 marzo.

Nello spot si mostra il protagonista Matt Murdock e la sua doppia vita, come avvocato e vigilante, prima di sottolineare che è tornato e sta pianificando una vendetta, mentre Wilson Fisk/Kingpin sostiene che non lo considera un eroe.

Un'atmosfera dark per il nuovo capitolo della storia di Daredevil

I fan della Marvel attendono da tempo il ritorno del personaggio dopo il successo della serie prodotta per Netflix e alcune apparizioni, cinematografiche e televisive che hanno anticipato il nuovo progetto realizzato per la piattaforma di streaming Disney+.

Daredevil: Rinascita, come conferma anche il breve video apparso online, sembra avrà un'atmosfera molto matura e piena d'azione, proseguendo così la storia di Matt Murdock mantenendo l'approccio dark che aveva contraddistinto la versione interpretata da Charlie Cox.

Lo show in arrivo tra qualche settimana sembra proporrà anche numerose scene d'azione ad alto tasso di spettacolarità, tra combattimenti, inseguimenti e lotte senza esclusione di colpi.

Ecco lo spot:

I ritorni e i nuovi arrivi nel cast

La serie Disney/Marvel regalerà ai fan anche il ritorno di Deborah Ann Woll nella parte di Karen Page, Elden Henson in quella di Foggy Nelson, e di Jon Bernthal che sarà Frank Castle/The Punisher.

Nel cast ci sono inoltre Margarita Levieva, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, Ayelet Zurer.

Nelle puntate di Daredevil: Rinascita si mostreranno l'avvocato Matt Murdock mentre lotta per la giustizia tramite il suo studio legale, e l'ex boss Wilson Fisk che cerca di proseguire la sua carriera politica a New York. Quando il loro passato inizierà a emergere, entrambi si ritroveranno in un percorso che li porterà a scontrarsi.

Nel team dei registi ci sono Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd.