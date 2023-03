Daredevil: Born Again sarà il trampolino di lancio per i personaggi "dimenticati" di Marvel Television?

Daredevil: Born Again rappresenta la rinascita seriale di uno dei personaggi più apprezzati del piccolo schermo Marvel, inizialmente facente parte del micro universo Marvel Television, divisione a sé stante rispetto ai Marvel Studios ed ora pronto a debuttare all'interno dell'MCU. In perfetta continuità con quanto accaduto in questi due anni di Fase 4, con prodotti televisivi collegati alle pellicole de La Casa delle Idee, anche questo show dedicato al Diavolo di Hell's Kitchen avrò lo scopo di reintrodurre il vigilante, dandogli stavolta un respiro e un campo d'azione più ampio. A quanto pare, però, in Daredevil: Born Again, Matt Murdock (interpretato da Charlie Cox) non sarà l'unico eroe a ricomparire, come confermato alla recente ufficialità del ritorno effettivo di Frank Castle nella serie. Considerando tale importante notizia, proviamo a capire se l'opera in questione possa rappresentare la ripartenza per quel piccolo universo dimenticato che ora potrebbe esprimere meglio il suo potenziale.

La morte di Marvel Television

Krysten Ritter è Jessica Jones

Marvel Television era un ecosistema televisivo che è durato per ben 9 anni, dal 2010 al 2019, un vero e proprio mondo parallelo all'MCU, che, salvo qualche citazione o qualche collegamento più profondo, non hai mai rappresentato una correlazione con l'universo più ampio gestito da Kevin Feige. A riprova di questo, tra l'altro, la divisione era gestita in separata sede, con Jeph Loeb e Dan Buckley a controllare il tutto. Soffermandoci in particolare sulle serie Netflix che avevano aderito a questo progetto corale, ovvero Daredevil, Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones, The Punisher e The Defenders, non è mai stato chiaro se tali progetti sono morti solo a causa dell'inglobamento di Marvel Television in Marvel Studios o se ci sono altri motivi profondi dietro questa scelta. È sicuramente vero che non tutti gli show che vi abbiamo nominato hanno avuto la stessa accoglienza di pubblico e critica, con Daredevil e Jessica Jones che, a livello di gradimento e di ascolti, sono stati un punto fermo dell'universo. Purtroppo, però, eliminato questo microcosmo, anche questi eroi sono rimasti, apparentemente, senza casa, sparendo per qualche anno.

Marvel Television chiude, le serie in preparazione tornano ai Marvel Studios!

La saga del Multiverso come opportunità

She-Hulk: il poster dedicato a Daredevil

Dopo che sono terminate le prime tre Fasi del Marvel Cinematic Universe, che vanno a costituire la cosiddetta Saga dell'Infinito ecco che, a partire dalla Fase 4, l'MCU si è ampliato con un nuovo corso totalmente agli antipodi, dove il Multiverso sembra essere il tema legante. È importante inoltre sottolineare che, con questa nuova direzione intrapresa dalla Marvel, hanno iniziato ad avere un valore cruciale anche le serie televisive, non solo collegate ai film de La Casa delle Idee, ma parte integrante dell'universo come mai accaduto fino a quel momento. Proprio partendo da questo elemento, progressivamente, abbiamo notato come il personaggio di Daredevil e la sua nemesi Kingpin (Vincent D'Onofrio) abbiano avuto di nuovo sempre più centralità apparendo in Hawkeye, Spider-Man: No Way Home e She-Hulk: Attorney at Law. Dapprima si poteva pensare che la company avesse scelto solamente Murdock e Fisk come esponenti di quella "vecchia televisione" oramai cancellata, ma alcuni dettagli hanno indicato una strategia più ampia.

Il ritorno di The Punisher

The Punisher: la prima foto di Jon Bernthal in costume

L'elemento più compiuto in nostro possesso è la notizia del coinvolgimento di Jon Bernthal, all'interno di Daredevil: Born Again, nei panni di Frank Castle. Inizialmente il personaggio era apparso nella seconda stagione della serie Netflix Daredevil, nel 2016, per poi diventare il protagonista di uno show dedicato nel 2019. Ad ora non sappiamo quale sarà il legante che unirà il Diavolo di Hell's Kitchen al Punitore, ma, essendo Castle di fatto un antieroe, non è escluso che i due saranno nemici, almeno all'inizio. Un'altra possibilità è che, invece, nella serie si darà per scontato che la coppia di vigilanti si conosca già, d'altronde non è mai stato specificato che gli eventi che abbiamo visto nelle opere Netflix non siano canonici, anzi, Born Again è sempre stato presentato come un prodotto a metà tra un sequel e un reboot. Una caratteristica che potrebbe riguardare anche gli altri "colleghi" dell'avvocato cieco.

Luke Cage e Jessica Jones nel limbo

Luke Cage: una scena della prima stagione con Mike Colter

Se la presenza di Frank Castle è data per certa all'interno di Daredevil: Born Again, non è chiaro se nello show appariranno anche Luke Cage e Jessica Jones, rispettivamente interpretati da Mike Colter (Zero Dark Thirty, Men in Black 3) e Krysten Ritter (Breaking Bad, Big Eyes) che comunque orbitano anche loro intorno allo stesso mondo di Murdock. Un parziale indizio potrebbe essere arrivato qualche giorno fa, quando i due attori hanno condiviso su Instagram una storia mentre erano a New York e la Ritter si è riferita a Colter come Power Man, uno dei soprannomi proprio di Luke Cage. Se poi consideriamo che le riprese di Daredevil: Born Again sono iniziate qualche settimana dopo proprio nelle vicinanze della Grande Mela, le due cose potrebbero essere collegate. È pur vero che, se tale teoria fosse confermata, la serie Marvel diventerebbe una sorta di reunion per tutti questi personaggi e il rischio decentramento nei riguardi di Daredevil potrebbe essere piuttosto concreto, sempre se non si tratta di semplici cameo, ovviamente, ma questo non possiamo saperlo.

Daredevil: Born Again, il ritorno di Jessica Jones e Luke Cage confermato da nuove foto?

E Iron Fist?

Finn Jones in una spettacolare immagine di Iron Fist

Il grande assente da tutto questo discorso sembra essere Iron Fist, il supereroe dal pugno dorato interpretato da Finn Jones (Game of Thrones, Le Avventure di Sarah Jane). L'attore ha sempre dichiarato più volte di voler tornare nei panni di Danny Rand, ma di fatto, ad ora, è l'unico dal destino nebuloso. C'è anche da sottolineare che, tra i personaggi che abbiamo citato, Iron Fist è quello che è stato accolto con più freddezza, con la critica e il pubblico che non hanno considerato Jones adatto al ruolo e, parallelamente, non hanno apprezzato la caratterizzazione del vigilante. Nonostante questo, molti rumor da qualche tempo suggeriscono che il personaggio potrebbe essere coinvolto all'interno di Shang-Chi 2 e ciò è perfettamente coerente con il tono del film e il suo background. Di conseguenza, è davvero poco probabile che anche Danny Rand appaia all'interno di Daredevil: Born Again, sia perché affollerebbe troppo il campo, sia perché potrebbe essere destinato ad un'altra introduzione.