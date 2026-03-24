Daredevil: Rinascita e Spider-Man, Vincent D'Onofrio spera venga realizzato un crossover

L'interprete di Kingpin ha spiegato il motivo per cui le due storie non si sono ancora intrecciate sugli schermi televisivi o cinematografici.

Vincent D'Onofrio, interprete di Kingpin/Wilson Fisk, ha rivelato che spera venga realizzato un crossover tra la serie Daredevil: Rinascita e i film di Spider-Man.

A ostacolare la realizzazione del progetto è però la mancanza di un accordo tra Marvel Studios e Sony.

Il commento di D'Onofrio sul possibile crossover

Tra le pagine dei fumetti della Marvel, Kingpin è uno dei villain di Spider-Man, non solo di Daredevil. Il personaggio è stato creato da John Romita Senior e Stan Lee, debuttando in un numero di The Amazing Spider-Man nel 1967.

Vincent D'Onofrio ha avuto la parte del villain fin dalle stagioni degli show Marvel prodotti per Netflix e, rispondendo alle domande dei fan, ha spiegato perché non è ancora stato realizzato un crossover. L'attore, su Twitter, ha dichiarato: "Se Sony e Marvel metteranno la testa a posto, forse. Si tratta di una questione complicata legata ai diritti. Spero che venga realizzato".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

L'assenza di Frank Castle dallo show targato Disney+

D'Onofrio ha inoltre commentato un tweet in cui ci si lamentava dell'assenza di Frank Castle dalla stagione 2 di Daredevil: Rinascita sostenendo: "Se John non fosse stato impegnato a realizzare il suo film, della durata di un'ora, su Punisher e non avesse trascorso del tempo insieme a quell'insetto, avremmo voluto certamente che si unisse a noi per la stagione 2. Tuttavia ha avuto un'opportunità meravigliosa di fare altri progetti e io stesso non vedo l'ora di vederlo in quelli".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Punisher, infatti, apparirà nel prossimo film della Sony con protagonista Tom Holland, Spider-Man: Brand New Day, ed è al centro di uno speciale realizzato dallo studio. Il progetto con star Jon Bernthal debutterà in streaming il 12 maggio 2026, giorno in cui si concluderà la messa in onda del secondo capitolo dello show con protagonista Charlie Cox.