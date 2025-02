Daredevil: Rinascita, lo showrunner spiega perché era essenziale la presenza di Karen e Foggy

Nella serie Daredevil: Rinascita, in arrivo in streaming dal 4 marzo, torneranno anche i personaggi di Karen Page e Foggy Nelson e lo showrunner Dario Scardapane ha spiegato perché ha insistito per la presenza dei due amici di Matt Murdock.

Fino al mese di ottobre 2023, infatti, non era prevista l'apparizione dei due alleati del protagonista nelle nuove puntate prodotte per Disney+.

Il motivo del ritorno di Karen e Foggy

Intervistato da Empire, Scardapane ha spiegato che il coinvolgimento dei personaggi interpretati da Deborah Ann Woll ed Elden Henson è stata la prima richiesta che ha fatto ai vertici della Marvel.

Lo showrunner di Daredevil: Rinascita ha chiarito: "Quella era una delle prime cose che ho detto ai capi. Non si può realizzare questo show senza Karen e Foggy. Sono la famiglia di Matt. Sono il cuore del suo mondo".

Dario ha quindi aggiunto: "Non si possono far sparire senza spiegare il motivo e se quella spiegazione non sembra realistica, non toglieteli".

Cox nella parte di Daredevil

Scardapane era talmente convinto della sua idea che ha ribadito: "Ero disposto a perdere un lavoro per quel motivo. Perché la stagione 4 dello show Netflix è terminata con un sogno, con i nomi su quel fazzoletto. Se non ci si ricollega a quello, non si sta dando un contesto ai tuoi personaggi. Non puoi ignorare quel sogno".

I dettagli del nuovo show con Daredevil

Lo show targato Disney+ riporterà sul piccolo schermo Charlie Cox nella parte di Matt Murdock/Darevil, Vincent D'Onofrio che sarà Wilson Fisk/Kingpin, e Jon Bernthal che sarà Frank Castle/The Punisher.

Nel cast ci sono anche Margarita Levieva, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, Ayelet Zurer.

Nelle puntate si mostreranno l'avvocato Matt Murdock mentre lotta per la giustizia tramite il suo studio legale, mentre l'ex boss Wilson Fisk cerca di proseguire la sua carriera politica a New York. Quando il loro passato inizierà a emergere, entrambi si ritroveranno in un percorso che li porterà a scontrarsi.

Nel team dei registi ci sono Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd.