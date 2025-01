Daredevil: Rinascita, chi è il nuovo interesse sentimentale di Matt Murdock?

Quasi un decennio dopo l'esordio di Daredevil su Netflix, il personaggio si sta preparando al ritorno da protagonista all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Daredevil: Rinascita debutterà il 5 marzo, e nella giornata di ieri, la Marvel ha pubblicato il primo trailer completo della serie, dando ai fan un assaggio dell'azione che verrà. Inoltre, abbiamo anche potuto dare un'occhiata al nuovo interesse amoroso di Matt Murdock, che certamente non farà contenti tutti i sostenitori della coppia Daredevil/She-Hulk (se ce ne sono).

Un paio di inquadrature al centro del trailer di Daredevil: Rinascita mostrano Matt impegnato a ballare con una donna che non abbiamo mai visto prima, né nella precedente serie di Daredevil né nel MCU. I due vengono mostrati mentre danzano nel bel mezzo di un ballo stravagante e, solo un paio di secondi dopo, fanno la doccia.

Chi è il nuovo amore di Daredevil? Alcune ipotesi plausibli

Chi è la nuova donna nella vita di Matt Murdock? Non c'è stato ancora alcun tipo di rivelazione o conferma ufficiale, se non il fatto che il personaggio è interpretato dall'attrice Margarita Levieva (vista di recente in The Acolyte). Tuttavia, se si guarda alla storia dei fumetti di Daredevil, c'è un'opzione che sembra più probabile di tutte le altre.

Daredevil: Born Again, gli attori rivelano come il revival si collega al vecchio show di Netflix

Si tratta probabilmente di Heather Glenn, interesse amoroso del personaggio che ha avuto un ruolo di spicco nella serie Daredevil di Frank Miller nei primi anni Ottanta. Nei fumetti, Heather aiutava Matt e Foggy nel loro studio legale, che sembra essere una parte fondamentale di questa nuova serie televisiva. Lei e Matt hanno anche affrontato il problema della disinformazione nei media, un odio condiviso che li ha avvicinati. Con Wilson Fisk ora sindaco, ci saranno sicuramente molte storie nello show che coinvolgeranno i media corrotti e la disinformazione.

È anche importante pensare alla scena del trailer in cui i due ballano. La sequenza raffigura chiaramente una situazione piena di persone che hanno molti soldi, forse una sorta di festa di Capodanno o un importante evento di beneficenza. Non è il tipo di ambiente in cui Matt Murdock si trova di solito, non è Bruce Wayne. Heather Glenn, invece, viene proprio da quel mondo.