Daredevil Rinascita, fermi tutti: quel personaggio non è morto? "Tornerà nella Stagione 2"

Come già riportato, i primi due episodi di Daredevil: Rinascita sono ora disponibili in streaming su Disney+, e la première della serie inizia con la morte scioccante di un personaggio importante.

È stata una mossa decisamente coraggiosa riportare in vita un personaggio principale della serie originale di Daredevil per poi ucciderlo, ma il team Marvel ha ritenuto di doverlo fare immediatamente all'inizio di questa nuova storia.

Quando Matt Murdock (Charlie Cox), Karen Page (Deborah Ann Woll) e Foggy Nelson (Elden Henson) escono dallo studio legale appena fondato, si dirigono verso il loro ritrovo preferito, il bar di Josie. Poi, però, si scatena l'inferno a Hell's Kitchen. ATTENZIONE SPOILER: non proseguite nella lettura se non avete visto la premiere di Daredevil: Rinascita.

Quel personaggio di Daredevil: Rinascita è davvero morto?

Daredevil: Rinascita, il trio composto da Karen, Matt e Foggy

La sequenza che segue vede lo scontro tra l'Uomo senza paura e Bullseye e si svolge al ritmo del battito cardiaco di Foggy, dopo che il migliore amico di Matt viene raggiunto da un colpo di pistola. Quando il suo cuore si ferma, Matt oltrepassa il limite che non avrebbe mai pensato di superare: cerca di togliere una vita gettando Bullseye dal tetto.

Daredevil: Rinascita, il personaggio di Foggy Nelson in un'immagine

Parlando al podcast Phase Hero, il responsabile di Marvel Television, Brad Winderbaum, ha rivelato che sia Deborah Ann Woll che Elden Henson torneranno per la seconda stagione di Daredevil: Rinascita, vuol dire che Foggy sopravvivrà?

Sebbene nei fumetti ci sia un precedente in cui Foggy è sopravvissuto a un attentato quasi mortale alla sua vita, non sembra che questo show seguirà una strada simile e si presume che il personaggio tornerà attraverso dei flashback. Sicuramente, molti fan vorrebbero vedere Nelson e Murdock riuniti nella seconda stagione, ma le carte sono state scoperte. La morte di Foggy sarà una parte fondamentale dell'arco narrativo di Matt nel corso della stagione, e "resuscitarlo" non sarebbe corretto. Su queste pagine, la recensione di Daredevil: Rinascita.