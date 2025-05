Daredevil: Rinascita, Luke Cage e Iron Fist appariranno nella stagione 2? Fan impazziti sui social

La seconda stagione della serie, per stessa ammissione di Charlie Cox, sarà infarcita di diversi cameo dei personaggi Marvel

Dopo mesi di voci e speculazioni, recentemente è arrivata la conferma che Krysten Ritter tornerà nei panni di Jessica Jones nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita, ma l'Uomo senza Paura (Charlie Cox) sarà supportato anche dal resto dei Defenders?

Le riprese della seconda stagione della serie revival di Disney+ sono ancora in corso a New York e sia Mike Colter (Luke Cage) che Finn Jones (Danny Rand/Iron Fist) hanno confermato di trovarsi nella Grande Mela tramite i rispettivi post sui social media (Colter ha anche lasciato un commento sulla foto pubblicata da Jones).

I loro post non includono in realtà alcun riferimento o allusione diretta a Daredevil: Rinascita e potrebbe trattarsi di una pura coincidenza, ma questo ha scatenato diverse speculazioni secondo cui sia Colter che Jones potrebbero presto riunirsi a Cox e Ritter nel Marvel Cinematic Universe.

Il debutto dei Difensori nel Marvel Cinematica Universe

The Defenders: una foto dei protagonisti

Per quel che vale, Alex Perez di The Cosmic Circus ha dichiarato di aspettarsi che "tutti e quattro i Difensori facciano presto la loro comparsa" nel suo nel MCU.

The Defenders: una scena della prima stagione

Dopo che il sindaco Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) ha dichiarato la legge marziale con l'aiuto della sua task force anti-vigilanti nel finale della prima stagione, Matt Murdock decide di reagire mettendo insieme una squadra tutta sua. La formazione necessiterà sicuramente di un po' di muscoli in più, e Jones, Cage e Rand potrebbero fare proprio al caso suo.

"È così bello tornare, tornare a Jessica dopo tre stagioni e The Defenders e ora unirsi al MCU", aveva dichiarato Ritter quando è stato ufficializzato il suo ritorno. "Sono così entusiasta di riportare questo personaggio iconico e, senza svelare troppo, c'è molto altro in serbo per Jessica Jones. Sarà una stagione incredibile!".