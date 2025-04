Daredevil: Rinascita, svelata la data di uscita della seconda stagione della serie Disney+

Lo showrunner Dario Scardapane ha annunciato ufficialmente quando potremo aspettarci il ritorno dell'uomo senza paura per una nuova serie di episodi.

Lo showrunner di Daredevil: Rinascita Dario Scardapane ha atteso il finale della prima stagione per intervenire sui social media e ringraziare cast ed equipe. Inoltre ha confermato il ritorno dell'Uomo senza Paura rivelando la data di uscita della seconda stagione. Lo show farà ritorno su Disney+ a marzo 2026.

"Tutto ha portato a questo... provo un tale mix di emozioni mentre si conclude la prima stagione. Sono così grato al cast, alla troupe e allo studio per la loro fiducia e indulgenza. Un ringraziamento speciale a Sana, Brad, Kevin, Lou, Aaron, Justin, Charlie, Vincent, Deb, Jon e a tutto il folle circo. E sì, la seconda stagione è marzo 2026" ha scritto su Instagram.

Un finale mozzafiato

Charlie Cox in una scena

Come potete leggere nella recensione del finale di stagione di Daredevil: Rinascita, Matt Murdock si rende conto di aver bisogno di aiuto per affrontare il sindaco corrotto Wilson Fisk, che instaura la legge marziale e dichiara guerra ai vigilanti mascherati. Con Frank Castle fatto prigioniero dall'AVTF, l'Uomo Senza Paura raduna Karen Page e gli altri suoi alleati al Josie's Bar per pianificare la loro prossima mossa.

Non si tratta esattamente della squadra più formidabile, per adesso, ma pare che Matt Murdock chiamerà ad aiutarlo almeno uno dei suoi vecchi compagni di squadra dei Difensori e c'è chi scommette che si tratterà di Jessica Jones, interpretata da Krysten Ritter.

Daredevil: Rinascita vede il ritorno di Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con capacità straordinarie che lotta per la giustizia nel suo fiorente studio legale, mentre l'ex boss mafioso Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) persegue le sue iniziative politiche a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un'inevitabile rotta di collisione.

La serie vede la partecipazione di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, Ayelet Zurer e Jon Bernthal.