Daredevil: Rinascita 3, il nuovo look di Matt Murdock è un grande spoiler

La seconda stagione della serie Marvel Television sta per debuttare su Disney+, ma le riprese della terza sono appena iniziate e sembra che Cox sfoggerà un look leggermene diverso per il suo personaggio

Le riprese della terza stagione di Daredevil: Rinascita sono ufficialmente iniziate e il protagonista Charlie Cox potrebbe aver rivelato involontariamente un importante spoiler sulla serie Disney+ in vista del debutto della seconda stagione, in programma la prossima settimana.

Sia lui che l'attore che interpreta Kingpin, Vincent D'Onofrio, sono stati costretti a schivare domande sulle loro rispettive barbe durante le interviste con la stampa di qualche settimana fa. Ospite del Jimmy Kimmel Live!, Cox, si è presentato ancora con una folta barba, confermando di aver iniziato le riprese della terza stagione martedì sera.

Il Diavolo Rosso di Hell's Kitchen

Le anticipazioni ricche di dettagli di Charlie Cox

"Ho finito le riprese letteralmente alle 7 di ieri sera. Sto girando delle scene d'azione e [nella scena] mi feriscono spesso", ha raccontato l'attore. "E avevo tutte queste cicatrici finte e sangue finto dappertutto. Poi stamattina ho preso l'aereo, sono arrivato in hotel e sono andato dritto in sauna per cercare di rilassarmi un po'".

"E lì dentro c'è un tizio che mi guarda e mi dice: 'Gesù Cristo, amico, stai bene?' E io ho risposto: 'Oh no, no, no, è trucco, è finto'. Lui mi ha chiesto: 'Ne sei sicuro?' Sì, è stato piuttosto intenso", ha aggiunto Cox.

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox in una scena del trailer

Cosa significa per Matt Murdock questo cambio di look?

Per trovare la risposta, dobbiamo dare un'occhiata ai fumetti. Durante la run di Daredevil curata da Chip Zdarsky, Matt Murdock ha sfoggiato un nuovo costume e si è fatto crescere la barba mentre si univa alla battaglia di Elektra contro La Mano. Si tratta dei cattivi apparsi nel trailer di Spider-Man: Brand New Day.

C'è un'altra possibilità: e se sia Daredevil che il sindaco Wilson Fisk finissero dietro le sbarre nella terza stagione di Daredevil: Rinascita? Molti fan sono convinti che la storia stia andando in quella direzione, e questo spiegherebbe il cambio di look.

Quando esce in Italia la seconda stagione di Daredevil: Rinascita

I nuovi episodi di Daredevil: Rinascita arriveranno in Italia il 25 marzo 2026 in esclusiva su Disney+, con il debutto del primo episodio nello stesso giorno anche nel nostro Paese, come confermato dalla Disney. Si tratta quindi di un'uscita simultanea internazionale (o quasi), che prosegue direttamente la storia di Matt Murdock dopo gli eventi della prima stagione, con nuovi episodi rilasciati settimanalmente.