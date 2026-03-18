Daredevil: Rinascita 2, la trama è ispirata all'ICE di Trump? "L'arte imita la vita"

Sebbene molti degli eventi attuali possano sembrare una ispirazione chiara per la storia dello show, l'autore ha smentito, spiegando che eventi simili sono accaduti già diverse volte nel passato

Se la prima stagione di Daredevil: Rinascita mostrava un chiaro parallelo tra il personaggio di Wilson Fisk alias Kingpin con il Presidente Donald Trump, la seconda stagione metterà in campo uno scenario molto simile.

Fisk sguinzaglierà infatti la propria polizia privata, già vista nella passata stagione, per riportare ordine a New York City dopo la legge contro i vigilanti mascherati. Anche in questo caso c'è chi ha visto un chiaro riferimento all'ICE, la polizia anti-immigrazione usata in maniera bruta da Trump.

Daredevil: Rinascita. Vincent D'Onofrio e Michael Gandolfini in una scena del quarto episodio.

A quali eventi è ispirata Daredevil: Rinascita 2?

In un'intervista a Entertainment Weekly, a Dario Scardapane, showrunner della serie Marvel Television, è stato chiesto delle somiglianze con l'ICE, tra cui l'abbigliamento indossato dagli uomini del sindaco Fisk. Spiegando che quei modelli erano stati creati più di due anni fa, ha detto: "Mi chiedo se qualcuno stia prendendo spunto da noi".

"Quello che vediamo accadere per le strade di New York in Daredevil: Rinascita è successo a Cipro nel 1974", ha continuato. "Quindi, se si guarda alla storia dell'ascesa degli autocrati, che si tratti di Nerone, Pinochet o Franco, si nota che seguono tutti lo stesso copione".

Quando gli è stato chiesto degli inevitabili paragoni con l'ICE, Scardapane ha dovuto ammettere: "Man mano che ci addentravamo nella fase di post-produzione, la situazione è arrivata al punto in cui l'arte imitava la vita".

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox in una scena del trailer

La nuova stagione scaverà a fondo nei fumetti Marvel

Anche la produttrice esecutiva Sana Amanat è intervenuta sulla questione, suggerendo che il parallelo più evidente è proprio con la storia stessa della Marvel Comics. "È incredibile. La cosa interessante è che il cattivo diventa parte integrante del sistema e lo controlla. Quindi, cosa fa un personaggio come Daredevil - che non è un eroe tradizionale...".

"Non è Captain America, non è Spider-Man: è piuttosto un personaggio complesso in sé stesso, consapevole di dover diventare il simbolo della resistenza e di quanto potere risieda in quella collettività. Può diventare un simbolo per infondere forza e motivazione in una collettività, perché, in definitiva, il potere è nelle mani del popolo. È una storia davvero potente".

Quando esce in Italia la seconda stagione di Daredevil: Rinascita

I nuovi episodi di Daredevil: Rinascita arriveranno in Italia il 25 marzo 2026 in esclusiva su Disney+, con il debutto del primo episodio nello stesso giorno anche nel nostro Paese, come confermato dalla Disney. Si tratta quindi di un'uscita simultanea internazionale (o quasi), che prosegue direttamente la storia di Matt Murdock dopo gli eventi della prima stagione, con nuovi episodi rilasciati settimanalmente.