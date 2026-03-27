Daredevil: Rinascita 2, svelata la timeline del MCU in cui è ambientata la serie

Scopriamo in quale punto è collocata questa nuova avventura di Matt Murdock rispetto alle altre serie e ai film del Marvel Cinematic Universe passati e in arrivo al cinema

Si è discusso molto di come la seconda stagione di Daredevil: Rinascita si inserisca nella timeline del Marvel Cinematic Universe, soprattutto alla luce dei timori che Thunderbolts fosse in qualche modo in contraddizione con gli eventi di entrambe le stagioni.

Nel film non c'è nulla che indichi che la Task Force anti-vigilanti del sindaco Wilson Fisk stia pattugliando le strade, ma lo scontro con The Void avviene piuttosto rapidamente, il che significa che è plausibile che non abbiano avuto il tempo di arrivare sul posto. Tuttavia, sembra che l'impatto dell'attacco di Sentry non avrà conseguenze né su Daredevil né sul Kingpin.

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox in una scena del trailer

La timeline ufficiale di Daredevil: Rinascita 2

La prima stagione si svolge dopo gli eventi di Deadpool & Wolverine e Agatha All Along. La seconda stagione, invece, è ambientata dopo Captain America: Brave New World, Thunderbolts e I Fantastici 4: Gli Inizi (il che significa che tutti e tre i film sono ambientati nei sei mesi che intercorrono tra la prima e la seconda stagione).

È interessante notare che è stato da poco confermato che Wonder Man si è svolto dopo gli eventi di Daredevil: Rinascita 2. Anche Spider-Man: Brand New Day sarà ambientato dopo questa seconda avventura di Matt Murdock, come confermato da uno spoiler piuttosto evidente nel primo trailer del film.

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox e Vincent D'Onofrio in una scena della serie Disney+

Nella seconda stagione riprende la guerra tra Matt Murdock e Wilson Fisk

Nel corso dei nuovi episodi di Daredevil: Rinascita, sopravvivenza, resistenza e redenzione si scontrano mentre ha inizio la battaglia per l'anima di New York. Nella seconda stagione, il sindaco Wilson Fisk schiaccia New York City sotto i suoi piedi mentre dà la caccia al nemico pubblico numero uno, il vigilante di Hell's Kitchen noto come Daredevil.

Oltre a Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, tornano nella serie Deborah Ann Woll nel ruolo di Karen Page, Ayelet Zurer nel ruolo di Vanessa Fisk, Wilson Bethel nel ruolo di Benjamin Poindexter/Bullseye e Margarita Levieva nel ruolo di Heather Glenn. Questa stagione segna anche il tanto atteso ritorno di Krysten Ritter nel ruolo della beniamina dei fan Jessica Jones e introduce Matthew Lillard nel ruolo del misterioso Mr. Charles.

Daredevil si unirà mai agli Avengers?

Alla luce degli ultimi eventi mostrati nella seconda stagione, e secondo quanto riferito da @Cryptic4KQual, sembra che, sebbene sia improbabile che Daredevil entri mai negli Avengers, le "possibilità che compaia in Doomsday sono leggermente aumentate".

Non ci sono purtroppo ulteriori dettagli, ma in un'intervista a Entertainment Weekly, Charlie Cox ha anticipato l'imminente scontro tra il Diavolo di Hell's Kitchen e Kingpin, con la storyline del sindaco Fisk che si avvierà alla conclusione in vista della terza stagione.