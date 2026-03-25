Daredevil: Rinascita 2, perché Punisher non compare nei nuovi episodi della serie?

Il personaggio di Frank Castle, alias The Punisher, interpretato da Jon Bernthal sia nella serie Netflix che in Daredevil: Rinascita dei Marvel Stusdios non compare nella seconda stagione della serie con Charlie Cox e ora sappiamo il motivo.

La prima stagione aveva subito diversi cambiamenti nel corso della produzione, tra cui la decisione se includere o meno Frank. Alla fine appare in due episodi, tra cui il finale della prima stagione, in cui il Punisher affronta la Task Force Anti-Vigilanti di Wilson Fisk e riesce a sfuggirle in una scena post-crediti.

Daredevil: Rinascita, Jon Bernthal nella scena post-credits della serie.

Il motivo dell'assenza di Punisher da Daredevil: Rinascita 2

In risposta a un fan su X che era deluso dal fatto che il Punisher non sarebbe stato presente nella seconda stagione, Vincent D'Onofrio ha spiegato che ciò è stato dovuto al fatto che Bernthal era impegnato a recitare nello speciale televisivo del Punisher in arrivo su Disney+ e contemporaneamente in Spider-Man: Brand New Day.

"Se John non fosse stato impegnato a girare il suo film di un'ora sul Punisher e a frequentare quell'insetto, avremmo sicuramente voluto che si unisse a noi nella seconda stagione. Tuttavia, ha avuto una meravigliosa opportunità di dedicarsi ad altri progetti e, per quanto mi riguarda, non vedo l'ora di vederlo in quelli".

The Punisher: One Last Kill, il poster dello special Marvel

Quando esce in streaming lo special Marvel su The Punisher?

Intitolato The Punisher: One Last Kill, lo speciale arriverà in streaming il 12 maggio 2026, che si dà il caso sia lo stesso giorno della messa in onda del finale della seconda stagione di Daredevil: Rinascita.

Le riprese del progetto si sono concluse l'anno scorso, con un leak di foto dal set che ha rivelato il vigilante in conflitto con Ma Gnucci e la sua famiglia. Le foto indicherebbero, dunque, come fonte Welcome Back, Frank, un arco a fumetti del 2000 che rimane una delle storie del Punitore più amate dai lettori.

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox e Vincent D'Onofrio in una scena della serie Disney+

È guerra totale tra Matt Murdock e Wilson Fisk

Come anticipa la nostra recensione di Daredevil: Rinascita 2, nel corso dei nuovi episodi sopravvivenza, resistenza e redenzione si scontrano mentre ha inizio la battaglia per l'anima di New York. Nella seconda stagione, il sindaco Wilson Fisk schiaccia New York City sotto i suoi piedi mentre dà la caccia al nemico pubblico numero uno, il vigilante di Hell's Kitchen noto come Daredevil.

Oltre a Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, tornano nella serie Deborah Ann Woll nel ruolo di Karen Page, Ayelet Zurer nel ruolo di Vanessa Fisk, Wilson Bethel nel ruolo di Benjamin Poindexter/Bullseye e Margarita Levieva nel ruolo di Heather Glenn. Questa stagione segna anche il tanto atteso ritorno di Krysten Ritter nel ruolo della beniamina dei fan Jessica Jones e introduce Matthew Lillard nel ruolo del misterioso Mr. Charles.