The Punisher su Disney+: svelata la durata, sarà lo speciale Marvel più lungo di sempre

Conto alla rovescia da parte dei fan per lo speciale Marvel su The Punisher, che dovrebbe debuttare su Disney+ quest'estate, raccontando gli eventi occorsi al personaggio tra il debutto ufficiale di Frank Castle nell'MCU in Daredevil: Born Again e il suo ruolo in Spider-Man: Brand New Day, in uscita nei cinema italiani il 29 luglio.

Le riprese si sono concluse l'anno scorso, con un leak di foto dal set che ha rivelato il vigilante in conflitto con Ma Gnucci e la sua famiglia. Le foto indicherebbero, dunque, come fonte Welcome Back, Frank, un arco narrativo a fumetti del 2000 che rimane una delle storie del Punitore più amate dai lettori. Adesso sarebbe stata resa nota anche la durata dello speciale, che potrebbe infrangere un record per Marvel.

John Bernthal nei panni di Frank Castle in una scena di Daredevil: Rinascita

Quanto durerà lo speciale Marvel su Frank Castle?

Anche se i dettagli dello speciale rimangono, al momento, top secret un elenco ufficiale della Writers Guild of America rivelerebbe che lo speciale Disney+ avrà una durata di 60 minuti, il che lo rende il più lungo tra gli Special di questo tipo diffusi finora, superando Marvel Studios presenta: Licantropus (53 minuti) e Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special(42 minuti). Secondo Comicbookmovie.com, è sorprendente il fatto che che i Marvel Studios non abbiano aggiunto 30 minuti trasformando questo Special in un film per le sale cinematografiche, per la gioia dei fan.

La lista della WGA rivela, inoltre, che Jon Bernthal e Reinaldo Marcus Green sono gli unici sceneggiatori accreditati. Quest'ultimo si occupa anche della regia, dopo aver già collaborato con Bernthal nella minsierie We Own This City e in Una famiglia vincente - King Richard.

The Punisher: un'immagine di Jon Bernthal nella serie

Quale sarà il futuro del personaggio di Punisher?

È ormai confermato che Punisher non apparirà nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita, ma verrà comunque citato. Nella sequenza ambientata nella tavola calda nell'episodio 4, si fa riferimento ad alcuni degli oggetti più bizzarri che Bullseye abbia mai usato come arma. L'idea di usare un'aragosta, ad esempio, non era presente nei fumetti, ma è nata durante un sopralluogo in una vera tavola calda.

"Abbiamo pensato, 'Quanto è assurdo che ci sia una vasca per aragoste in mezzo a questa tavola calda?' Ci è sembrata una cosa tipicamente newyorkese, quindi l'abbiamo inserita", ha rivelato lo showrunner Dario Scardapane

Nella stessa scena, Scardapane ha anche inserito un riferimento a uno scontro che desiderava da tempo, essendo un fan di lunga data dei fumetti. "Da fan dei fumetti di Punisher Max e delle storie di Ennis, ho sempre desiderato vedere Bullseye contro Punisher. Devo assolutamente assistere a quello scontro un giorno. Non abbiamo avuto l'opportunità di farlo in questa stagione, quindi abbiamo inserito una piccola provocazione", ha anticipato.

Punisher non tornerà nella serie dedicata all'Uomo senza Paura, almeno per il momento, ma avrà un ruolo centrale nel futuro di Spider-Man, come ha anticipato il trailer di Spider-Man: Brand New Day

"Penso che sarà il Punisher più adrenalinico che abbiate mai visto", aveva detto Jon Bernthal in precedenza. "Credo che ciò che fosse davvero importante per me, per Destin e per Tom Holland fosse la convinzione che Punisher potesse uscire dal set di Spider-Man e apparire sul set dello speciale, e credo che ci siamo riusciti."