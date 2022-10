Charlie Cox: "Devo la mia carriera a Daredevil e all'affetto dei fan''

Charlie Cox, in una recente intervista, ha parlato della sua carriera e del personaggio di Daredevil ringraziando i fan per aver creduto in lui?

Charlie Cox sarà Daredevil ancora una volta ora che, dopo un breve cameo in Spider-Man: No Way Home, l'attore è apparso in alcuni episodi della serie Disney+, She-Hulk: Attorney at Law, e non potrebbe esserne più grato, attribuendo il merito del suo ritorno soprattutto ai fan Marvel.

Charlie Cox sarà infatti protagonista della serie composta da 18 episodi Daredevil: Born Again, e parlando con Marvel.com, l'attore ha dichiarato che deve la sua intera carriera alla campagna "Save Daredevil" portata avanti dai fan sui social media.

"Qualunque cosa accada alla mia carriera da questo momento in poi, devo la maggior parte alla campagna 'Save Daredevil'", ha affermato Cox. "Anche quando avevo perso la speranza anni fa, i fan non l'hanno fatto, e hanno continuato a fare campagne e sostenermi. Nel corso degli anni, ne ho incontrati molti, e sono una folla così entusiasta e appassionata".

Daredevi: Charlie Cox in una delle prime immagini della serie

Quando Netflix ha cancellato la serie originale, Daredevil, dopo tre stagioni nel novembre 2018, i fan si sono rivolti ai social media con l'hashtag #SaveDaredevil per chiedere alla Disney di salvare il personaggio e portarlo ufficialmente nell'universo cinematografico Marvel. A causa dei contratti, la Disney ha dovuto attendere due anni dalla cancellazione della serie prima di poter iniziare a capire come muoversi.

Le apparizioni di Charlie Cox in She-Hulk: Attorney at Law sono state elogiate dai fan. Il personaggio aveva un tono diverso rispetto alla natura cupa della serie Netflix con delle modifiche al costume. L'attore, intervistato da Variety, ha parlato di come è stato indossare il nuovo costume per la prima volta.

She-Hulk, Charlie Cox sul futuro dei personaggi: "Non mi piace speculare, ma mi sono divertito"

"Quando ci stavamo preparando per girarlo, mi hanno portato a Los Angeles per farmi provare un abito. Ho pensato volessero solo assicurarsi che quello vecchio mi stesse ancora bene", ha raccontato l'attore. "Mi sono presentato in questo magazzino. Appeso in una borsa su una ringhiera c'era il mio abito, quello che avevo indossato prima nello spettacolo. Mentre stavo aspettando, c'era un disegno generato dal computer sul muro di un altro supereroe. Ho pensato: 'Oh, quel ragazzo è fantastico.' E poi ho guardato più attentamente e ho pensato, 'Aspetta, quel ragazzo sono io.'"

"È un così grande omaggio ad alcune delle prime serie di Daredevil. Mi è venuta la pelle d'oca pensando a quando lo avrei indossato e alla reazione dei fan".