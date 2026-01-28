Daredevil: Rinascita 2, Krysten Ritter commenta il passaggio della serie da Netflix a Disney+

La seconda stagione della serie Marvel debutterà a marzo in streaming e l'interprete di Jessica Jones ha parlato del suo ritorno.

Krysten Ritter ha ripreso il ruolo di Jessica Jones nella stagione 2 di Daredevil: Rinascita e l'attrice ha spiegato le differenze tra i progetti Netflix e la serie Disney+.

Durante una recente intervista, l'attrice ha avuto modo di condividere qualche anticipazione del progetto per la piattaforma di streaming per la gioia dei fan.

Il passaggio da Netflix a Disney+ secondo Krysten Ritter

Rispondendo alle domande di ScreenRant, Krysten Ritter ha risposto ai dubbi di chi teme che un passaggio da Netflix a Disney+ abbia portato a compiere delle modifiche alle avventure dei personaggi dei fumetti rivolgendosi a un pubblico meno adulto, dichiarando: "La serie è cruda. E, inoltre, sembra grande. La troupe è fantastica. Ho avuto un'esperienza fantastica".

Charlie Cox ha ripreso, già nella prima stagione di Daredevil: Rinascita, il ruolo di Matt Murdock e l'attrice ha ammesso: "Adoro lavorare con lui... Era come se il tempo non fosse mai passato".

Tornare sul set, secondo Krysten, è stata un'esperienza davvero speciale: "Mi guardavo intorno e sembrava come se fossimo tornati".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Cosa racconterà Daredevil: Rinascita 2

Lo show arriverà su Disney+ il 25 marzo e la seconda stagione sarà composta da otto episodi. Da alcuni mesi sono emersi inoltre alcune possibili anticipazioni riguardanti la terza stagione.

Nelle nuove puntate, secondo la sinossi ufficiale, il sindaco Wilson Fisk schiaccia New York City sotto il suo controllo mentre dà la caccia al nemico pubblico numero uno, il vigilante di Hell's Kitchen noto come Daredevil. Sotto la sua maschera, però, Matt Murdock cercherà di agire nelle tenebre per abbattere l'impero corrotto di Kingpin e redimere la sua città. Resistere. Ribellarsi. Ricostruire.

Creata da Dario Scardapane, Chris Ord e Matt Corman, la serie è interpretata da Charlie Cox nel ruolo del vigilante mascherato protagonista (alias Matt Murdock) e da Vincent D'Onofrio in quello di Wilson Fisk. Tornano nella serie anche Deborah Ann Woll nei panni di Karen Page, Ayelet Zurer in quelli di Vanessa Fisk, Wilson Bethel nel ruolo di Benjamin Poindexter/Bullseye e Margarita Levieva in quello di Heather Glenn.