Daredevil: Rinascita 2, un altro ritorno nel cast dei nuovi episodi

Tra gli interpreti della stagione 2 di Daredevil: Rinascita, la serie Marvel prodotta per Disney+, potrebbe esserci anche un altro ritorno legato ai progetti tratti dai fumetti che erano stati realizzati per Netflix.

Il preparatore atletico Naqam Washington, infatti, ha pubblicato delle foto su Instagram per celebrare la fine delle riprese degli episodi inediti, confermando anche alcune presenze sul set.

Il ritorno nel cast di Daredevil

Negli scatti condivisi online appare anche Royce Johnson che dovrebbe quindi aver riprese la parte del detective Brett Mahoney nelle puntate di Daredevil: Rinascita, che sono state girate a New York. Nei capitoli precedenti della storia, il personaggio, apparso anche negli show dedicati a Jessica Jones e The Punisher, aveva cercato di rimanere onesto all'interno di un gruppo di poliziotti corrotti. Mahoney non era favorevole ai metodi da vigilante di Daredevil (Charlie Cox), ma ha aiutato Matt Murdock e Foggy Nelson nei loro casi, riuscendo anche a far condannare Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), che era stato arrestato nella terza stagione dello show Daredevil.

Ecco il post pubblicato online:

Nella seconda stagione si assisterà, per la gioia dei fan, al ritorno di Krysten Ritter nei panni di Jessica Jones, l'eroina che era stata protagonista di una serie ed era star anche di The Defenders.

Per la gioia dei fan sembra quindi che il secondo capitolo della storia continuerà a proporre legami con i progetti che erano stati accolti in modo davvero positivo da parte della critica e del pubblico.

Cosa racconta la serie Disney+

Daredevil: Rinascita ha riportato sugli schermi Cox nel ruolo di Matt Murdock, continuando la storia raccontata nello show targato Netflix.

Nell'episodio finale della prima stagione, Fisk/Kingpin (Vincent D'Onofrio) ha aumentato il suo controllo su New York. Matt Murdock, che ha indossato di nuovo la sua tuta rossa, giura di 'liberare' la città per il bene di tutti. Nella sua crociata Daredevil potrà contare sul sostegno dei vecchi amici Karen (Deborah Ann Woll) e Frank Castle/The Punisher (Jon Bernthal).

Nel cast dello show ci sono anche Margarita Levieva nel ruolo di Heather Glenn, Wilson Bethel che è Benjamin "Dex" Poindexter/Bullseye, Nikki M. James nel ruolo di Kirsten McDuffie, Genneya Walton nella parte di BB Urich, Clark Johnson che è Cherry, Michael Gandolfini che interpreta Daniel Blake, e Matthew Lillard.