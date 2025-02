Daredevil: Rinasciata 2, Matthew Lillard entra nel cast

Il cast di Daredevil: Rinascita 2 sta venendo delineato in queste giornate e nelle ultime ore è stato annunciato il coinvolgimento di Matthew Lillard. Le riprese dei prossimi episodi dello show Marvel prodotto per Disney+, inoltre, prenderanno il via la prossima settimana.

Cosa racconterà la serie Marvel

La serie Daredevil: Rinascita debutterà con i primi due episodi dal 4 marzo su Disney+ e segna il ritorno di Charlie Cox nella parte di Matt Murdock, l'avvocato dalla doppia vita che lotta per la giustizia e che deve affrontare anche il boss Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) che sta cercando di farsi strada nel mondo della politica a New York. Quando il loro passato inizia a emergere, entrambi si ritroveranno a scontrarsi nuovamente.

Nel cast della prima stagione ci sono anche Deborah Ann Woll ed Elden Henson nei panni di Karen Page e Franklin 'Foggy' Nelson, e Jon Bernthal che ha il ruolo di Punisher.

Tra gli interpreti ci saranno inoltre Margarita Levieva, Ayelet Zurer, Zabryna Guevara, Nikki M. James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, Wilson Bethel, e Tony Dalton.

Dario Scardapane tornerà in occasione della seconda stagione come showrunner. Nel team della produzione ci sono inoltre Kevin Feige, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Dario Scardapane, Justin Benson e Aaron Moorhead.

I recenti impegni dell'attore

Matthew Lillard è tornato recentemente nella saga di Scream in occasione del settimo capitolo e sarà inoltre tra i protagonisti della seconda stagione di Cross. Tra i suoi prossimi progetti ci sono poi il sequel di Five Nights at Freddy's e The Life of Chuck, tratto dall'opera di Stephen King.