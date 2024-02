Daredevil: Born Again, Bullseye e Daredevil si picchiano di brutto negli ultimi video dal set

Mentre continuano le riprese di Daredevil: Born Again, gli ultimi video e le ultime foto dal set ci danno un assaggio di un combattimento piuttosto brutale tra Diavolo di Hell's Kitchen (Charlie Cox) e il villain Bullseye (Wilson Bethel). Una nuova immagine, inoltre, conferma il già anticipato ritorno di Deborah Ann Woll nel ruolo di Karen Page.

Nei primi due video (che potete vedere di seguito) Daredevil e il letale assassino Bullseye si picchiano di brutto all'interno del pub Josie's.

Charlie Cox Filming A Bar Fight Scene With Bullseye At The "Daredevil: Born Again"#DaredevilBornAgain #CharlieCox pic.twitter.com/yXAqMWIeqM — N.C.Blog???????? (@ChereNatalija) February 8, 2024

Daredevil And Bullseye In Costume Dive Head First Into A Window While Filming#DaredevilBornAgain pic.twitter.com/dgOHduoo7p — N.C.Blog???????? (@ChereNatalija) February 8, 2024

Un ulteriore foto (che potete vedere di seguito) ci regala un primo sguardo a Karen Page (Deborah Ann Woll) con il volto macchiato di sangue, personaggio che insieme a Bullseye ritorna dalla precedente serie Netflix.

Daredevil, Vincent D'Onofrio: "Marvel ha reso canoniche serie Netflix dopo il dietrofront su Born Again"

Daredevil: Born Again

I dettagli specifici sulla trama sono ancora riservati, ma sappiamo che Born Again vedrà Matt Murdock/Daredevil confrontarsi con la sua vecchia nemesi Kingpin (Vincent D'Onofrio), che abbiamo visto tornare di corsa a New York nel finale di stagione di Echo. È probabile che Fisk sia in corsa per la carica di sindaco della Grande mela o che sia già stato nominato a tale carica quando la storia prenderà il via.

Non è previsto che la serie si protragga per i 18 episodi inizialmente annunciati. Secondo una recente indiscrezione, Daredevil: Born Again dovrebbe andare in onda per 9 (forse 6) episodi prima di fare una pausa a metà stagione. L'uscita di Daredevil: Born Again è prevista per il 2024.