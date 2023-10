Daredevil: Born Again, Vincent D'Onofrio lascia i social dopo i problemi della serie

A pochi giorni dalla notizia del "reset" di Daredevil: Born Again, l'interprete di Wilson Fisk/Kingpin, Vincent D'Onofrio ha comunicato ai suoi follower l'intenzione di abbandonare i suoi profili social.

Si tratterebbe di una decisione maturata nel corso del tempo. "Allora, tutti quanti, sto per lasciare X. Me ne andrò molto presto", ha scritto D'Onofrio sul social prima noto come Twitter. "Ai miei fantastici e fedeli follower: sapete che ci pensavo da molto tempo. Oggi è il giorno giusto. Vi lascio per ora con tanto affetto".

L'attore ha poi cancellato completamente il suo account dal servizio. Nei post successivi, D'Onofrio ha rivelato che sta pensando di cancellare anche il suo profilo Instagram.

"Non credo che passerò altro tempo su nessuna piattaforma. Penso di lasciare anche Instagram. Tornerò presto o forse non così presto. Non lo so. Forse creerò un account nuovo di zecca", ha aggiunto.

"Una volta ho scritto questo: 'Il tempo si ferma quando sono con te. Gli aerei si fermano nel cielo. I tre bambini sono fermi, con le mani alzate verso una palla sospesa nell'aria. Tutti gli altri scompaiono e io e te a un tavolo in un prato da qualche parte nel mondo ci abbracciamo nella conversazione e nella lussuria. Abbiamo vissuto lì. Credo di essere ancora lì. Credo che il tempo si sia fermato quando ero con te".