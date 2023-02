Daredevil: Born Again, Vincent D'Onofrio elogia la serie Disney+: "Sorprenderemo tutti"

Se siete preoccupati per Daredevil: Born Again, la nuova serie Marvel targata Disney+, c'è qui Vincent D'Onofrio per rassicurarvi, e anzi, aumentare l'hype nei confronti dello show.

Tutti ci stiamo chiedendo come sarà Daredevil: Born Again, la nuova serie Marvel tv di Disney+ dedicata al personaggio interpretato da Charlie Cox, Matt Murdock, e il suo alter ego supereroistico, il Diavolo Rosso di Hell's Kitchen.

Domanda che, tuttavia, difficilmente troverà risposta prima dell'arrivo sullo schermo dello show. Eppure, Vincent D'Onofrio, l'interprete di Kingpin nel MCU, ci tiene a rassicurare tutti: sarà qualcosa di diverso e sorprendente, e soprattutto figo.

"Siamo decisamente all'opera e in fase produttiva, ma non sono ancora partite le riprese" ha anticipato l'attore in un tweet, in risposta a chi si chiedeva se le riprese della serie fossero già partite.

"Sarà davvero, davvero forte" ha poi continuato "Molto diversa dallo show di Netflix, che sappiamo essere grandioso, ma ciò che vedrete adesso è qualcosa di nuovo di zecca e di molto intelligente. Sorprenderemo tutti con questa serie, vedrete. E sì, sarà incredibilmente figa".

Daredevil: Born Again, Charlie Cox sulla serie Disney+: "Non penso che la mia interpretazione cambierà"

La prima e finora unica stagione annunciata di Daredevil: Born Again sarà composta da 18 episodi, e vedrà nel cast anche Michael Gandolfini, Colin Woodell, Margarita Levieva, Nikki M. James e Sandrine Holt, con possibile presenza di Alaqua Cox nei panni di Echo. Scritta e prodotta da Matt Corman e Chris Ord, non ha ancora una data d'uscita, ma dovrebbe debuttare nel corso del 2024 su Disney+.