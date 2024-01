Daredevil: Born Again vedrà l'esordio di Tigre Bianca, spin-off già in lavorazione?

Alla fine dello scorso anno, un rumor ha suggerito che Daredevil: Born Again si baserà principalmente sulla storyline di The Trial of the White Tiger, suggerendo l'esordio in live-action di Tigre Bianca. Ora, pare che i Marvel Studios stiano addirittura preparando uno spin-off sul personaggio.

Prima che Kevin Feige decidesse di cambiare direzione con lo show, a quanto pare, i primi episodi si sarebbero concentrati su Matt Murdock che assume come cliente Hector Ayala dopo aver sventato una rapina, che si è rivelata essere un tentativo di omicidio da parte di poliziotti corrotti che stavano cercando di mettere a tacere un informatore prima che potesse arrivare al processo. Uno degli agenti muore, lasciando che Hector venga processato come assassino.

Non sappiamo se le cose si svolgeranno esattamente nello stesso modo, ma lo scooper Daniel Richtman ha rivelato che Tigre Bianca dovrebbe apparire e che potrebbe essere previsto anche uno spin-off sul personaggio.

Jenna Ortega sarà Tigre Bianca?

Si vociferava anche che Jenna Ortega fosse in trattative per interpretare Ava Ayala aka Tigre Bianca, ma questo ovviamente smentisce le precedenti rivelazioni, a meno che non siano previste entrambe le versioni.

Born Again vedrà l'Uomo senza paura (Charlie Cox) confrontarsi con la sua vecchia nemesi Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), mentre Jon Bernthal dovrebbe tornare a vestire i panni di Frank Castle.

Daredevil: Born Again, Foggy e Karen potrebbero tornare nella serie dopo il cambio di direzione

Inizialmente Elden Henson e Deborah Ann Woll non avrebbero fatto parte della serie, ma dopo il cambio di direzione sembra che riprenderanno i rispettivi ruoli di Foggy Nelson e Karen Page.