Daredevil: Born Again, Foggy e Karen potrebbero tornare nella serie dopo il cambio di direzione

Dopo il rinnovamento di Daredevil: Born Again imposto da Kevin Feige - che ha sostituito il vecchio showrunner e i due registi originariamente scelti per lo show - si discute del possibile ritorno di due personaggi molto amati della precedente serie Netflix incentrata sul Diavolo di Hell's Kitchen.

Secondo quanto svelato dall'ex giornalista e scooper Jeff Sneider, uno dei principali cambiamenti apportati dal nuovo showrunner Dario Scardapane alla prossima serie televisiva del MCU sarà proprio il ritorno di Elden Henson e Deborah Ann Woll nei panni di Foggy Nelson e Karen Page. Va notato che l'indiscrezione non specifica in quanti episodi appariranno gli amici ed ex-colleghi di Matt Murdock, Foggy e Karen, quindi è possibile che i personaggi abbiano ruoli molto più piccoli nel semi-reboot.

Daredevil: Born Again

Oltre al Daredevil di Charlie Cox e al Kingpin di Vincent D'Onofrio, anche il The Punisher di Jon Bernthal è confermato come protagonista della serie, i primi due inoltre sono apparsi recentemente nell'ultimo show marvel Echo, che aprirà la strada al reboot sul Diavolo di Diavolo di Hell's Kitchen. Recentemente il produttore esecutivo di Echo ha confermato che l'ex serie Netflix di Daredevil fa a tutti gli effetti parte del canone MCU. Daredevil: Born Again non ha una data di uscita precisa.