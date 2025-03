Daredevil: Born Again, un supereroe del MCU potrebbe fare la sua apparizione nella serie

Il Daredevil di Charlie Cox ha già incrociato il cammino di Peter Parker e ha fatto squadra con She-Hulk. Ora, secondo quanto riportato da TV Line, l'Uomo senza paura avrà occasione di entrare in contatto con un altro supereroe.

Il presunto cameo in Daredevil: Born Again

Durante un Q&A, è stato chiesto al giornalista Matt Webb Mitovich se Daredevil: Born Again includerà alcuni personaggi del MCU.

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox e Vincent D'Onofrio in una scena della serie Disney+

"Anche se Wilson Fisk, nell'episodio 2, fa riferimento a 'un uomo vestito da ragno' (un po' come Jessica Jones, in passato, parlava di 'un grande uomo verde' e Iron Fist), vi possiamo assicurare che un eroe attuale del MCU sarà citato - e comparirà (in un certo senso) - nella prima stagione", ha risposto Mitovich.

Ancora non è chiaro di chi si tratti, anche se è probabile che il riferimento sia al quinto episodio della serie.

Nel frattempo, continuano a circolare voci su una possibile apparizione di Daredevil nel prossimo Avengers: Doomsday. Il Diavolo di Hell's Kitchen non è mai stato un grande sostenitore delle alleanze con gli eroi più potenti della Terra, ma il suo cameo in quel film potrebbe diventare realtà, dato che i fan lo sperano fortemente. Per ora, però, Daredevil è concentrato sulla sua battaglia contro il sindaco Wilson Fisk, mentre Charlie Cox è impegnato nelle riprese della stagione 2 di Daredevil: Born Again a New York.

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox con indosso il costume del vigilante cieco

In Daredevil: Born Again, Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato non vedente con abilità sovrumane, lotta per la giustizia nel suo vivace studio legale, mentre l'ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) persegue le sue ambizioni politiche a New York. Quando i segreti del passato di entrambi iniziano a venire a galla, si trovano su una collisione inevitabile.

La serie vede anche la partecipazione di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Lo showrunner è Dario Scardapane.