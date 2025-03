Daredevil: Born Again, ecco perché Matt Murdock e Kingpin hanno poche scene insieme

Le star di Daredevil: Born Again, Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, hanno svelato il motivo per cui i loro personaggi, Matt Murdock e Wilson Fisk, condividono poche scene nella prima stagione della serie.

Nella prima stagione di Daredevil: Born Again, Matt Murdock e Wilson Fisk si affrontano in un intenso scambio di battute che mette a nudo le loro nature più oscure. Tuttavia, questa sarà una delle rare occasioni in cui i due personaggi appariranno insieme, almeno stando alle anticipazioni sulla serie.

Durante un'intervista con Slash Film, gli attori hanno spiegato il motivo dietro questa scelta narrativa e condiviso il loro punto di vista sulla decisione di limitare gli incontri tra Daredevil e Kingpin, accrescendo così l'attesa per i futuri episodi.

Cosa hanno detto Charlie Cox e Vincent D'Onofrio

"A livello personale, adoro lavorare con Vincent", ha raccontato Cox. "È sempre un'esperienza incredibile, e quei momenti sul set sono tra i più intensi ed emozionanti. Dare vita a due personaggi così iconici e interagire con lui in scena è davvero fantastico. Ma capisco il motivo dietro questa scelta: è come far scontrare una forza inarrestabile con un oggetto inamovibile".

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox e Vincent D'Onofrio in una scena della serie Disney+

L'attore ha poi aggiunto: "Quando questi due si affrontano, l'impatto è esplosivo. È importante mantenere alta la tensione e non banalizzare il loro conflitto con incontri troppo frequenti. Se si ritrovassero faccia a faccia troppo spesso senza conseguenze significative, si perderebbe quell'intensità che li caratterizza".

Vincent D'Onofrio ha concordato con Cox, spiegando come il suo Kingpin in Daredevil: Born Again abbia un approccio diverso rispetto alla versione vista in passato. Ora, Fisk non è più un semplice criminale, almeno non ufficialmente: da sindaco, deve trattenere la sua ira e giocare un ruolo più calcolato.

"Per me, il cuore dell'interpretazione sta proprio in questo aspetto: c'è sempre qualcosa che ribolle dentro di lui, una forte emozione che sta cercando di controllare", ha spiegato D'Onofrio. "Non la definirei semplicemente rabbia, ma una reazione profonda a tutto ciò che ha vissuto. È un uomo con delle fondamenta instabili, e proprio questa fragilità lo rende pericoloso".

Daredevil: Rinascita, il trio composto da Karen, Matt e Foggy

L'idea di posticipare il confronto diretto tra Daredevil e Kingpin potrebbe rivelarsi una scelta vincente. Dopo il loro leggendario scontro nella serie Netflix, questa pausa potrebbe rendere il loro prossimo incontro ancora più potente.

Nel frattempo, lo showrunner di Daredevil: Born Again ha rivelato che la seconda stagione non sarà legata a nessun girato precedente e che porterà i due personaggi in direzioni inaspettate: "Il punto in cui Kingpin e Daredevil si ritroveranno alla fine della seconda stagione sarà sorprendente, considerando il loro percorso finora".