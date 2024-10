Daredevil: Born Again sarà "problematico e spaventoso come il mondo de Il trono di spade"

Alcune persone coinvolte nella realizzazione di Daredevil: Born Again hanno promesso che l'imminente serie Disney+ sarà altrettanto cupa e violenta - se non di più - dell'ormai defunto show di Netflix, e il responsabile di Streaming, Televisione e Animazione dei Marvel Studios, Brad Winderbaum, ha ribadito quanto sarà grintoso l'atteso ritorno dell'Uomo senza Paura durante un'intervista inedita.

Durante un'apparizione sul palco di On The Red Carpet Storytellers Spotlight della ABC, Winderbaum ha condiviso aggiornamenti su diversi progetti per il piccolo schermo e ha paragonato Born Again al mondo de Il trono di spade della HBO.

"Immaginate se New York fosse intricata, problematica e spaventosa come il mondo de Il trono di spade", ha detto. "Tutte queste forze si contendono il controllo, e a volte ci può essere speranze, a volte violenza e oscurità, ma c'è anche la luce in fondo al tunnel se si può combattere per essa".

Echo: Vincent D'Onofrio in una scena della serie Marvel

La serie di Netflix non era esattamente quello che si definirebbe un bagno di sangue, ma era certamente più violenta di qualsiasi altra cosa vista all'epoca nel MCU, con alcuni momenti piuttosto scioccanti nel corso delle sue tre stagioni.

Daredevil: Born Again, Bullseye e Daredevil si picchiano di brutto negli ultimi video dal set

Quando è stato annunciato che i Marvel Studios avevano intenzione di realizzare Daredevil: Born Again, si temeva che il "reboot" (anche se ora sappiamo che si tratterà più che altro di una continuazione) potesse perdere un po' di smalto rispetto allo show di Netflix, ma sembra proprio che non sarà così.

I dettagli specifici sulla trama sono ancora poco chiari, ma sappiamo che Born Again vedrà Matt Murdock/Daredevil confrontarsi con la sua vecchia nemesi Kingpin, che abbiamo visto tornare a New York nel finale di stagione di Echo. È probabile che Fisk sia in corsa per la carica di sindaco della città o che sia già stato nominato a tale carica quando la storia prenderà il via.