Daredevil: Born Again, Matt Murdock si scontra con Kingpin nelle ultime foto dal set

Nuove foto dal set di Daredevil: Born Again anticipano dei dettagli interessanti della serie reboot incentrata sul Diavolo di Hell's Kitchen. In particolare, il primo gruppo di immagini (che troverete di seguito) mostra un teso confronto tra il Wilson Fisk alias Kingpin di Vincent D'Onofrio e il Matt Murdock alias Daredevil di Charlie Cox. È difficile dire cosa stia accadendo, ma lo scontro potrebbe essere legato al tentativo di Wilson Fisk di diventare sindaco di New York. Proprio nel secondo gruppo di foto possiamo vedere Cox tenere tra le mani un berretto con lo slogan di Fisk "Fisk can fix it", probabilmente facente parte della campagna elettorale del villain.

Showdown between Mayor Fisk and Matt Murdock

#DaredevilBornAgain pic.twitter.com/3xWzxiPp06 — Tristan (@OT_Tristan) February 1, 2024

More of Charlie Cox and Vincent D'onofrio on set of #DaredevilBornAgain pic.twitter.com/0R71S0No9T — Tristan (@OT_Tristan) February 1, 2024

New daredevil image pic.twitter.com/fF7M37xZZJ — Devil of Brooklyn (@FagDDevil) February 2, 2024

Secondo quanto mostrato dal terzo gruppo di immagini provenienti dal set, sembra che anche il sergente Brett Mahoney farà il suo ritorno dopo essere apparso in Daredevil, Jessica Jones e The Punisher.

Inoltre, ulteriori foto diffuse recentemente dal set dello show mostrano Murdock e la Heather Glenn di Margarita Levieva scambiarsi un tenero bacio.

Daredevil: Born Again

In Daredevil: Born Again il Daredevil di Charlie Cox e il Kingpin di Vincent D'Onofrio torneranno nel ruolo di protagonisti. I loro due personaggi sono apparsi recentemente nell'ultimo show marvel Echo, che aprirà la strada al reboot sul Diavolo di Diavolo di Hell's Kitchen. Il cast di Daredevil: Born Again comprende anche Margarita Levieva, Arty Froushan, Sandrine Holt, Michael Gandolfini e Nikki M. James. Recentemente è stato annunciato che probabilmente anche Jon Bernthal, Wilson Bethel, Elden Henson e Deborah Ann Woll torneranno nel reboot nei panni rispettivamente di The Punisher, Bullseye Foggy e Karen.