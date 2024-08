Daredevil: Born Again, gli attori rivelano come il revival si collega al vecchio show di Netflix

La versione originale di Daredevil: Born Again era completamente separata da Daredevil di Netflix. Tuttavia, in seguito a una revisione creativa, lo show vedrà il ritorno di attori che inizialmente non avrebbero partecipato al revival di Disney+ e una storia che si rifà alle precedenti avventure dell'Uomo senza paura.

Entertainment Weekly ha incontrato Charlie Cox (Matt Murdock/Daredevil), Vincent D'Onofrio (Wilson Fisk/The Kingpin), Jon Bernthal (Frank Castle/The Punisher), Deborah Ann Woll (Karen Page) e Elden Henson (Foggy Nelson) al D23 e ha scoperto alcuni dettagli su come Daredevil: Born Again si ricollega al suo predecessore.

Daredevil: Born Again conterrà quattro personaggi transgender

Le parole delle star di Daredevil

"Il primo giorno sul set con Deborah, me e Elden è stato davvero speciale perché la scena che stavamo girando a era una scena in cui ricordavamo i vecchi tempi e tutte le cose che avevamo fatto insieme", ha spiegato Cox. "Ed è successo che l'abbiamo girata dopo che non ci vedevamo da anni. Forse non anni, ma di certo non ci vedevamo da molto tempo. Quindi non c'è stato bisogno di recitare, letteralmente. La conversazione che facevamo nella green room era la stessa che facevamo nella scena, praticamente".

Daredevil: Charlie Cox e Deborah Ann Woll in una scena della serie

"Deborah e io abbiamo girato una scena in cui troviamo una vecchia scatola - mi è permesso dirlo? Penso di poterlo dire", ha continuato l'attore. "Abbiamo girato questa scena in cui troviamo degli oggetti del passato, ed erano cose vere del passato. Erano cose del vecchio show. Stavamo ricordando insieme, ed è stato dolce. È stato un po' come se la vita imitasse l'arte".

D'Onofrio ha approfondito queste osservazioni rivelando che non sono solo gli oggetti di scena a collegare Daredevil: Born Again a Daredevil. "Ci sono trame che risalgono alla serie originale", ha detto. "Da dove vengono i nostri personaggi, dove siamo e dove stiamo andando, alcuni di questi fili portano indietro".

Cox ha poi aggiunto concludendo: "Sono davvero impressionato da ciò che gli sceneggiatori sono riusciti a fare permettendoci di mantenere quella storia ma anche di presentarla in un modo che non sia alienante".