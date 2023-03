Daredevil: Born Again, prime foto dal set per la produzione Disney+

Alcune nuove immagini dal set di Daredevil: Born Again ci offrono uno sguardo al set della nuova serie Marvel prodotta per Disney+.

Sul web sono spuntate alcune immagini che mostrano il set di Daredevil: Born Again. Con questi scatti possiamo dare una sbirciata ad alcune location della nuova serie Disney+, e all'inizio ufficiale della sua produzione.

Riportate da The Direct (le trovate tutte sul sito, tramite News12 The Bronx), queste foto non anticipano solamente i lavori di Daredevil: Born Again, ma confermano una volta per tutte l'inizio della produzione, a lungo attesa dai fan della precedente serie con Charlie Cox, di nuovo pronto a vestire i panni di Matt Murdock a distanza di cinque anni dalla cancellazione del progetto prodotto da Netflix.

Anche se non si tratta di scatti sensazionali, il semplice fatto di poter osservare alcuni set non può che far piacere al pubblico appassionato di Daredevil. Così la contea di Westchester, a New York, diventa teatro delle aspettative di quelli che attendono un ritorno del personaggio da anni. Interni ed esterni si alternano nelle fotografie, con un binomio estetico che pare sottolineare la doppia vita di Charlie Cox (il tutto accompagnato dagli strumenti utilizzati per le riprese e la stessa troupe sul posto).

Daredevil: Born Again, Jon Bernthal sarà di nuovo Punisher nella serie Marvel

Cosa dobbiamo aspettarci da Daredevil: Born Again? Le recenti rivelazioni riguardo all'assunzione di veri avvocati come sceneggiatori fanno ben sperare nei confronti dell'impegno su cui si sta lavorando al progetto, come anche le dichiarazioni di Vincent D'Onofrio. Non ci resta che attendere nuovi dettagli.