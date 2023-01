Daredevil: Born Again, Marvel assume dei veri avvocati come sceneggiatori

Secondo quanto emerso recentemente, per Daredevil: Born Again i Marvel Studios avrebbero ingaggiato due nuovi autori da aggiungere alla Writer's Room.

Stiamo parlando di Jill Blankenship e Grainne Godfree, che in passato sono stati al lavoro per la DC lavorando agli show dell'Arrowverse come Arrow, The Flash e DC's Legends of Tomorrow; Blankenship, inoltre, è stata co-creatrice e showrunner della serie DC live-action di The CW Naomi.

Ma non è tutto: i Marvel Studios avrebbero assunto anche degli sceneggiatori aggiuntivi che in passato hanno svolto la professione di avvocato per meglio aderire allo show con Charlie Cox protagonista.

Si tratta di David Feige (esclusa qualsiasi parentela con Kevin Feige), Thomas Wong e Zachary Reiter. Tutti e tre hanno lavorato come avvocati nella città di New York. Ricordiamo che anche per She-Hulk: Attorney at Law i Marvel Studios si erano rivolti a degli avvocati per delle consulenze sullo show.

Daredevil: Born Again, Charlie Cox parla del possibile legame con l'omonimo fumetto

Daredevil: Born Again arriverà su Disney+ non prima del 2024 e sarà composta da ben 18 episodi, cosa che la renderà la serie Marvel più lunga di sempre.