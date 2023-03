Daredevil: Born Again, Vincent D'Onofrio: "La seconda stagione è già stata pianificata"

L'interprete di Wilson Fisk, alias Kingpin, Vincent D'Onofrio ha anticipato ai fan l'arrivo della seconda stagione di Daredevil: Born Again, lasciando intendere un quasi sicuro rinnovo della serie.

C'è grande attesa attorno a Daredevil: Born Again, serie targata Marvel Studios che vedrà il ritorno di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock/Daredevil. Nel cast anche Vincent D'Onofrio nei panni del temibile Wilson Fisk/Kingpin che più volte ha dato del filo da torcere al vigilante di Hell's Kitchen.

Al momento sono stati confermati i piani per una sola stagione composta da 18 episodi, ma Vincent D'Onofrioe sembrerebbe aver confermato una seconda stagione. "E quando arriveremo alla seconda stagione...non posso dire molto, ma nella prima ci saranno importanti eventi che poi proseguiranno. I fan avranno davvero quello che desiderano" ha dichiarato Vincent D'Onofrio ai microfoni di NewsWeek.

L'attore ha poi spiegato come con la serie Disney+ stia cercando di fare qualcosa di nuovo, mantenendo però un occhio vigile al passato, ovvero alle tre stagioni prodotte da Netflix: "Penso che sia qualcosa che la gente non si aspetta. Ma come sempre accade con queste vecchie storie dei fumetti Marvel che vengono rivisitate e reinventate da noi attori e dagli sceneggiatori, la cosa principale è accontentare i fan. Dare loro ciò che vogliono, ma allo stesso tempo cercare di essere originali, e questo è ciò che stiamo facendo nello show. È sicuramente un modo originale di vedere la cosa, ed è molto profondo, molto emotivo".

Daredevil: Born Again, Charlie Cox sulla serie Disney+: "Non penso che la mia interpretazione cambierà"

La serie vedrà anche il ritorno di Jon Bernthal nei panni di The Punisher, segnando il suo debutto ufficiale all'interno dell'MCU.

Daredevil: Born Again arriverà su Disney+ nel 2024 e farà parte della Fase 5 dell'MCU.