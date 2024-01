Echo: Vincent D'Onofrio ci anticipa l'incontro tra Kingpin e Daredevil in Born Again

"Daredevil: Born Again sarà una serie decisamente intensa": intervista a Vincent D'Onofrio, di nuovo Kingping nella serie Echo, che anticipa quella in cui il personaggio si ritroverà faccia a faccia con Daredevil.

Non è ancora apparso in un film del Marvel Cinematic Universe, ma Kingping è decisamente il miglior villain della Marvel su schermo, sopratutto grazie al suo interprete, un Vincent D'Onofrio completamente trasformato. L'attore torna nel ruolo, dopo l'apparizione in Hawkeye, in un'altra serie, Echo, dal 10 gennaio su Disney+.

Daredevil: Vincent D'Onofrio nell'episodio Conseguenze

Incentrata sul personaggio di Maya Lopez alias Echo, affidato a Alaqua Cox, vede il grande ritorno di Kingping, che vede la protagonista come se fosse una specie di figlia. Questo rapporto è fondamentale per entrambi, come ci ha detto l'attore nella nostra intervista: "Kingping le chiede chi sia il vero mostro. È un momento intenso, perché si parla di bene e male. Nello stile iconico dei supereroi Marvel, ma reso concreto da questa relazione padre-figlia. Lui la rivuole, mentre lei vuole seguire la sua strada. Vuole essere libera di diventare ciò che desidera. C'è grande dramma. Per me è sempre una buona cosa: mi piace".

D'Onofrio ci ha dato anche delle anticipazioni su Daredevil: Born Again, serie in cui si ritroverà con il Daredevil/Matt Murdock di Charlie Cox, le cui riprese stanno per ricominciare.

Echo: intervista a Vincent D'Onofrio

Vincent D'Onofrio ama Kingpin, nonostante non abbia spesso il coraggio di guardarsi sul set quando ha il costume: " Cerco di guardarmi il meno possibile! Amo il fatto che il bambino dentro di me pensa che sia fico che io interpreti un personaggio del Marvel Cinematic Universe! Mi piace che sia un personaggio senza super poteri, legato alla realtà. Non viene dallo spazio. Può essere allo stesso tempo un bambino e un mostro. Interpretarlo finora è stata una grande esperienza. La mia carriera è stata soprattutto da caratterista, ho interpretato molti ruoli differenti, ed è sempre più difficile trovarne uno originale. Questo lo è sempre, anche se l'ho interpretato diverse volte".

Nel primo episodio di Echo, Kingpin dice a Maya che capisce la sua rabbia. L'attore approfondisce quella battuta: "Suppongo che nella vita sia giusto potersi esprimere. Certo, Kingping si spinge un po' troppo oltre. Ci sono momenti emotivi importanti per il personaggio di Alaqua, Maya. Sono emotivamente intensi, ma fondamentali per la sua evoluzione come personaggio".

Daredevil: Born Again, le anticipazioni di Vincent D'Onofrio

Inevitabile chiedere a Vincent D'Onofrio cosa succederà quando il suo Kingpin incontrerà di nuovo il Daredevil di Charlie Cox nella serie Daredevil: Born Again: "Io e Charlie stiamo per cominciare le nuove riprese di Daredevil: Born Again. Sarà abbastanza intenso! Ovviamente devo stare molto attento a ciò che dico! Sono due personaggi danneggiati, che cercano di rimettersi a posto. In un certo senso combattono contro se stessi. Combattono se stessi e tra loro, contemporaneamente. Sarà una serie decisamente intensa".