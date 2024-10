Daredevil: Born Again ha una data di uscita ufficiale, confermato anche il rating

Durante il panel di Daredevil: Born Again al New York Comic-Con, i Marvel Studios hanno annunciato la data di uscita ufficiale dell'attesa serie.

I Marvel Studios hanno tenuto un panel al New York Comic-Con per Daredevil: Born Again, e anche se il trailer proiettato non è stato rilasciato ufficialmente (era comunque lo stesso del teaser del D23), abbiamo finalmente una data ufficiale per la première dell'attesa serie Disney+.

L'uomo senza paura tornerà sui nostri schermi per una serie di 9 episodi il 4 marzo 2025. "Quando abbiamo finalmente capito come fare questa serie è stato così eccitante lavorare davvero nel modo in cui Charlie Cox e io abbiamo sempre voluto fare. Molti di noi coinvolti nella prima iterazione desideravano davvero qualcosa di qualitativamente buono, e questo ha funzionato", ha detto l'attore di Kingpin Vincent D'Onofrio durante il panel.

Anche l'attore di Matt Murdock Charlie Cox ha espresso il suo entusiasmo per la serie, aggiungendo che gli piacerebbe vedere il costume del suo personaggio ottenere l'iconico logo "DD" sul petto dei fumetti. "Penso che il colore del costume che abbiamo in questo nuovo show sia così bello, è un rosso Daredevil davvero forte. Spero solo di passare un giorno al Daredevil DD".

Tutto quello che sappiamo sullo show

Abbiamo anche avuto la conferma che la serie avrà un rating TV-MA (ovvero sconsigliato ai minori di 17 anni). Date un'occhiata a un breve video del panel qui sotto, insieme a un'immagine del nuovo costume del Diavolo di Hell's Kitchen e al trailer.

Here's an exclusive up-close look at #Daredevil's new costume in DAREDEVIL: BORN AGAIN! More photos: https://t.co/YOQvFJbyjG pic.twitter.com/kWFPjWoWDO — MCU - The Direct (@MCU_Direct) October 17, 2024

Speak of the devil! Charlie Cox and Vincent D'Onofrio just surprised the Marvel Fanfare panel at #NYCC. #DaredevilBornAgain pic.twitter.com/8HEDJqdyuB — Marvel Studios (@MarvelStudios) October 19, 2024

Lo sceneggiatore di The Punisher, Dario Scardapane, sarebbe salito a bordo come nuovo showrunner del progetto. I dettagli specifici sulla trama sono ancora sconosciuti, ma sappiamo che Born Again vedrà Matt Murdock/Daredevil confrontarsi con la sua vecchia nemesi Kingpin, che abbiamo visto tornare di corsa a New York nel finale di stagione di Echo. È probabile che Fisk sia in corsa per la carica di sindaco di New York.

A Cox e D'Onofrio si uniranno Deborah Ann Woll (Karen Page) e Elden Henson (Foggy Nelson), che inizialmente non avrebbero fatto parte della nuova serie. Anche Jon Bernthal riprenderà il suo ruolo di Frank Castle/The Punisher, insieme a Wilson Bethel nel ruolo del cattivo Bullseye. Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Nikki M. James, Michael Gaston, Arty Froushan, Clark Johnson, Lou Taylor Pucci e Hunter Doohan sono anche a bordo in ruoli di supporto.