Echo: la spiegazione della scena dopo i titoli di coda

Come già in altre serie dei Marvel Studios, anche Echo include una scena post-credits.

Nella giornata di oggi i cinque episodi di Echo sono stati diffusi in streaming su Disney+ e, come è spesso accaduto nella storia delle produzioni Marvel Studios, i momenti finali hanno incluso una scena dopo i titoli di coda. Ecco la spiegazione di quanto si vede.

Ovviamente non procedete con la lettura dell'articolo se non avete ancora visto l'episodio, in caso contrario potete anche recuperare la nostra recensione di Echo.

Il finale di Echo lascia campo libero a possibili future storyline, e la scena post-credits prepara esplicitamente il terreno per una di queste serie nel futuro del MCU.

La scena si apre su Kingpin che viaggia a bordo del suo aereo privato visto nell'episodio 4, quando Maya si rifiuta di tornare a casa con lui a New York. Presumibilmente, Kingpin sta tornando a New York e si sta occupando di questioni d'affari con l'aiuto di una donna che sembra essere la sua assistente.

Dopo aver dato l'ordine di riunire tutte le "teste rimaste" in modo da "stabilizzare la situazione", Fisk rivolge la sua attenzione alla TV, che mostra due commentatori politici che discutono della corsa a sindaco di New York.

I giornalisti parlano di come la corsa non abbia un chiaro favorito e che i i cittadini di New York vorrebbero "un combattente" come sindaco per affrontare i problemi della città, uno che sappia "combattente a mani nude". Uno di loro chiede: "Ma quel candidato è disponibile?". Mentre Fisk guarda, si sporge in avanti con interesse, chiaramente pensando di lanciarsi nella corsa per diventare il prossimo sindaco di New York.

Wilson Fisk/Kingpin sindaco di New York è una delle storyline più celebri dei fumetti e questa potrebbe proseguire sia nella serie Daredevil: Born Again attualmente in produzione sia in Spider-Man 4 con Tom Holland.