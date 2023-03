Daredevil: Born Again, Charlie Cox vuole il ritorno di Karen Page

Daredevil: Born Again vedrà il ritorno di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock, ma dove c'è Matt Murdock di solito c'è anche Karen Page... O almeno, così augura l'attore, che in una recente apparizione sul palco ha affermato di voler ancora vedere il personaggio sullo schermo.

Tra le varie anticipazioni e speculazioni su Daredevil: Born Again, c'è ancora parecchio che tuttavia non sappiamo sulla nuova serie di Disney+, come ad esempio quali saranno di preciso quali saranno le storie da cui trarrà ispirazione o quali personaggi vedremo tornare davvero, oltre a quelli già noti come Kingpin.

Ma la curiosità dei fan non si placa, e durante la GalaxyCon tenutasi lo scorso sabato, questi hanno chiesto a Charlie Cox cosa vorrebbe vedere nel futuro di Matt Murdock (sperando magari in un piccolo spoiler?).

"Vorrei che Matt potesse continuare ad esplorare... E quello che intendo quando dico così è che ci sono ancora tante altre storie divertenti da raccontare" è stata la risposta dell'attore, che ha aggiunto subito dopo "Poi, se siete dei veri fan di Daredevil, penso sia innegabile che c'è una sola e unica Karen Page".

Daredevil: Born Again, un nuovo dettaglio prova che la serie non si svolgerà durante il Blip

E voi, che ne pensate? Rivedremo Karen Page in Daredevil: Born Again? E nel caso sarà sempre Deborah Ann Woll a interpretarla o verrà davvero effettuato un recast? E cosa vi aspettate dalla serie Marvel?