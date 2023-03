Daredevil: Born Again, un nuovo dettaglio prova che la serie non si svolgerà durante il Blip

Smentita la teoria circolata in rete secondo cui la serie per Disney+ sarebbe stata ambientata durante il periodo del Blip di Thanos.

Sono in corso in questi giorni le riprese di Daredevil: Born Again, serie per Disney+ che vedrà Charlie Cox riprendere i panni di Matt Murdock, alias Daredevil, in quelli che in molti considerano un "sequel spirituale" dello show Netflix durato tre stagioni. Un nuovo dettaglio sembrerebbe aver messo a tacere la teoria secondo cui lo show si sarebbe svolto durante il periodo del Blip scatenato da Thanos.

Erano finite infatti in rete delle foto dal set che mostravano un notiziario della chiesa con data 15 marzo 2020, ma un utente con un occhio più vigile ha fatto notare di come si tratti di un'immagine scattata da Google Maps Street View nel 2021 e mai aggiornata. Con molta probabilità, dunque, non si tratta di un oggetto di scena e non andrà a inficiare sulla timeline della serie.

Daredevil Born Again sarà composta da 18 episodi e vedrà nel cast vedrà nel cast anche Vincent D'Onofrio nuovamente nei panni di Kingpin, Michael Gandolfini, Colin Woodell, Margarita Levieva, Nikki M. James e Sandrine Holt, con possibile presenza di Alaqua Cox nei panni di Echo.

La serie vedrà anche il ritorno di Jon Bernthal nei panni di The Punisher, segnando il suo debutto ufficiale all'interno dell'MCU. Daredevil: Born Again arriverà su Disney+ nel 2024 e farà parte della Fase 5 dell'MCU.