Daredevil: Born Again, Charlie Cox: "Sarà una vera sfida, non vedo l'ora"

L'interprete di Matt Murdock Charlie Cox non vede l'ora di tornare a vestire ancora una volta i panni del personaggio nella serie tv Daredevil: Born Again.

Prima che in Daredevil: Born Again abbiamo rivisto il Matt Murdock di Charlie Cox in altre produzioni del MCU, ma presto arriverà una nuova serie tv tutta sua, e l'attore non potrebbe esserne più entusiasta.

Lo abbiamo rivisto in Spider-Man: No Way Home e poi in She-Hulk: Attorney at Law: Charlie Cox era tra i ritorni più richiesti dai fan, e Kevin Feige e soci li hanno accontentati, aggiungendoci anche un grande regalo... Un dono di cui nemmeno l'interprete stesso era a conoscenza fino a qualche giorno prima dell'annuncio ufficiale.

"Ho scoperto dei piani per Daredevil: Born Again forse qualche giorno prima che è stato annunciato al Comic-Con" ha raccontato Cox ai microfoni di Variety "Sapevo ci fosse un progetto in lavorazione, ma non sapevo di cosa si trattasse. E poi, quando sono stato contattato la prima volta da Kevin Feige nel giugno del 2020, le due cose che menzionò all'epoca furono Spider-Man e She-Hulk. Poi, mi disse, dovremo vedere cosa accadrà".

Daredevil: Born Again farà parte della Fase 5, annunciata l'uscita della serie reboot su Disney+

E ora, una serie di 18 episodi sta per prendere vita... Ma cosa possiamo aspettarci da questo show?

"È assurdo. Non ne ho idea! Le vostre ipotesi valgono quanto le mie" ha commentato l'attore "Ma direi che anche solo in termini di riprese, da un punto di vista fisico richiederà grandi sforzi, e ovviamente sarà una sfida per me, ma non vedo l'ora".

E ha poi concluso: "È una mossa davvero coraggiosa. Il personaggio, essendo un avvocato, si presta bene a tutto ciò. E c'è ancora una gran parte di storia che può essere raccontata, anche al di fuori dell'elemento supereroistico".

E voi, cosa vi aspettate da Daredevil: Born Again?