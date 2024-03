Daredevil: Born Again conterrà quattro personaggi transgender

Le riprese di Daredevil: Born Again sono già iniziate da un po', ma abbiamo un aggiornamento riguardante quattro ruoli non ancora assegnati. Secondo il noto scooper Daniel Richtman, i Marvel Studios sono attualmente alla ricerca di attori per interpretare quattro personaggi transgender che avranno un ruolo significativo in almeno un episodio della serie Disney+.

Nell'Universo Marvel Comics sono presenti diversi personaggi transgender di rilievo - tra cui una variante dello stesso Uomo senza paura - ma non possiamo immaginare che questo quartetto sia composto da eroi o cattivi affermati. Sembra più probabile che siano coinvolti in uno dei casi di Matt Murdock.

Daredevil: Born Again vedrà l'esordio di Tigre Bianca, spin-off già in lavorazione?

dd3_3

Il ritorno di Foggy e Karen

A proposito di notizie correlate, durante un'apparizione all'Awesome Con, Charlie Cox (che nello show interpreta Daredevil) è stato interpellato sulla possibilità che Deborah Ann Woll e Elden Henson riprendano i ruoli di Karen Page e Foggy Nelson dell'ormai defunto show di Netflix. L'attore ha confermato che la decisione di riportare i migliori amici di Murdock è stata presa solo dopo che la serie è tornata dalla pausa per sciopero, in mezzo alla grande revisione creativa di cui abbiamo sentito parlare all'inizio di quest'anno.

"Quando siamo tornati a girare e hanno fatto dei cambiamenti, è stato chiaro che Foggy e Karen sono il cuore pulsante del nostro show. Lo sono sempre stati. Quindi è davvero speciale riaverli con noi", ha dichiarato Cox.