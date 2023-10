Daredevil: Born Again, confermato il recasting per l'interprete di Vanessa Fisk

Ayelet Zurer non interpreterà più Vanessa Fisk in Daredevil: Born Again, la serie reboot sul diavolo di Hell's Kitchen.

In base a un nuovo documento ufficiale depositato dai Marvel Studios presso l'Ufficio dei Diritti d'Autore degli Stati Uniti, Ayelet Zurer non sarà più Vanessa Fisk nella nuova serie reboot Daredevil: Born Again. Sandrine Holt è stata ufficialmente scritturata per interpretare il ruolo.

Zurer, che ha vestito i panni della moglie di Wilson Fisk, alias Kingpin, nella serie Daredevil trasmessa su Netflix, ha commentato la notizia di recasting con un breve messaggio: "Mi rattrista non farne parte, ma rimarrò sempre la più grande fan di Vincent D'Onofrio".

Daredevil: Born Again sarà diviso in due parti e conterrà molteplici archi narrativi, si punta al rating TV-MA

Daredevil: Born Again verrà prodotta dai Marvel Studios e distribuita su Disney+. Lo show riporterà in scena diversi volti noti della serie originariamente distribuita su Netflix, su tutti Charlie Cox nei panni del protagonista, Vincent D'Onofrio nel ruolo di Wilson Fisk/Kingpin e Jon Bernthal nei panni di The Punisher. Non sono stati riconfermati, invece, gli attori che hanno interpretato Foggy Nelson e Karen Page nel precedente show. Al momento l'uscita di Daredevil: Born Again è fissata al 2024 e sarà parte integrante della Fase 5 dell'MCU.