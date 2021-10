Daniel Craig paragona James Bond a Benoit Blanc di Knives Out

Se chiedete a Daniel Craig se ci ha preso gusto a interpretare i rappresentanti della giustizia, potrebbe anche dirvi di sì... Ma James Bond e Benoit Blanc non potrebbero essere più diversi, e il protagonista di No Time To Die e Knives Out ci tiene a metterlo in chiaro.

Al momento al cinema è possibile vedere Daniel Craig per l'ultima volta nei panni della spia più celebre di sempre, ma presto sugli schermi arriverà nuovamente un altro ruolo che l'attore ha contribuito a definire e che diventerà sempre più popolare con il tempo: il Detective Benoit Blanc, protagonista del whodunnit di Rian Johnson Knives Out (e ora del suo sequel).

Intervistato dal New York Times, Craig ha commentato la domanda del giornalista che notava il forte contrasto tra i due tipi di performance, definendo più "giocosa" una, e più "rigida" l'altra.

"È semplicemente la natura del ruolo. Bond è quello che è, e Benoit è molto diverso" ha spiegato Craig "Non voglio essere brusco, ma in qualità di attore, è il mio lavoro interpretare dei ruoli diversi tra loro"

"Quando ho ricevuto la sceneggiatura per Knives Out ho pensato 'Wow, davvero?'. È stato fantastico, come lo fu per Casino Royale" ha voluto poi precisare, ribadendo il suo entusiasmo per l'opportunità di portare sullo schermo le avventure del curioso investigatore.

No Time To Die è attualmente al cinema, mentre Knives Out 2, ora prodotto da Netflix, dovrebbe arrivare nel 2022.